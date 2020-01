Nieuws | 14 januari 2020

Consumentenbond luidt noodklok om illegale datahandel

De autoriteiten moeten snel in actie komen om de illegale handel in data tegen te gaan. Die oproep doen de Consumentenbond en 10 andere Europese consumentenorganisaties. Aanleiding is een rapport van de Noorse consumentenbond Forbrukerrådet over systematische privacyschendingen door de online advertentie-industrie.

Lees ons persbericht