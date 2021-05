Nieuw kabinet moet werk maken van privacywet

In de 3 jaar dat de AVG van kracht is, deed de Consumentenbond veel onderzoek naar de mate waarin bedrijven de wet naleven. En de resultaten logen er niet om. Onder andere Facebook, Google en TikTok bleken de privacyregels aan hun laars te lappen. Net als veel websites:

En sommige apps, waaronder Grindr en Tinder, verhandelden illegaal gevoelige informatie van hun gebruikers.

Bij maar liefst 66 van de 89 online diensten die de Consumentenbond aan de Privacymeter onderwierp, bleek iets mis. Slechts de helft van die bedrijven voerde verbeteringen door na kritiek van de Consumentenbond.

Handhaving

Hoewel veel bedrijven de wet overtreden, blijft handhaving uit. En dat is de Consumentenbond een doorn in het oog. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De wet geeft de toezichthouder de mogelijkheid om hoge boetes met een afschrikwekkende werking op te leggen, maar die maakt daar nauwelijks gebruik van.'

'De Autoriteit Persoonsgegevens deelde slechts een handvol boetes uit. En we wachten nog steeds op een uitspraak over Google, waarover we al in 2018 een klacht indienden. Dat moet echt anders. De AP moet veel meer slagkracht krijgen. Dus moet het nieuwe kabinet moet aan de bak. Met geld en een duidelijke opdracht.’

Kinderen

Ook wil de Consumentenbond dat de AVG aangescherpt wordt, om de privacy van kinderen beter te beschermen. De wet schrijft voor dat platforms ‘specifieke bescherming’ moeten bieden aan kinderen, maar laat grotendeels in het midden hoe ze dat precies moeten doen.

Molenaar: ‘Veel platforms verdienen nu geld met marketingprofielen van kinderen en gericht adverteren. Daar moet een einde aan komen.’

