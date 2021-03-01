Nog veel cookies zonder toestemming

Peter Kulche Expert ElektronicaBijgewerkt op:5 maart 2021
Sinds de invoering van de privacywet AVG in 2018 moeten websites op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van volgcookies. Dat zijn cookies waarmee een derde partij jouw bezoek aan meerdere websites kan registeren, bijvoorbeeld voor het tonen van persoonsgerichte advertenties.
Omdat het volgen van gebruikers behoorlijk privacyschendend is moet de bezoeker zijn toestemming ‘vrijelijk, ondubbelzinnig, geïnformeerd en specifiek’ geven. Een site mag bij bezoekers de toestemming niet afdwingen met een ‘cookiemuur’, zoals we afgelopen jaren veel zagen. Dat is een blokkerend venster met de boodschap ‘accepteer alle cookies of je komt de site niet op’.
In januari 2021 deden we een cookiescan op 100 populaire websites. Er blijkt veel mis:
Uiteindelijk gaat de helft van de sites (53) in de fout. Of je krijgt advertentiecookies zonder je toestemming, of je toestemming wordt min of meer afgedwongen.
De partijen die zonder toestemming cookies plaatsen, reageren vaak met excuses: ‘oeps, foutje, gaan we fixen’. Dit waren onder andere Bax Shop, Bever Sport, Buienradar, CameraNu, Coolblue, Ikea, Paradigit, Snapchat en Vinted.
De aangesproken websites die de gebruiker trakteren op ingewikkelde cookiekeuzemenu’s weigeren meestal iets aan te passen.
De andere 47 sites in onze steekproef doen het wél goed: ze plaatsen geen volgcookies óf vragen er op een nette manier toestemming voor. Je kunt de advertentiecookies direct (of met heel geringe moeite) afwijzen en gewoon de site op.
NB: de bevindingen zijn van januari 2021.
Consumenten die geen risico willen lopen op advertentievolgcookies (ongevraagd of opgedrongen) kunnen een adblocker installeren. Deze blokkeert effectief de meeste volgcookies en andere trackers van commerciële bedrijven.
Wil je bij het bezoeken van sites geen cookiemenu's meer zien dan kun je een 'cookiegezeurkiller' in je browser installeren. Deze werkt helaas alleen op een pc en niet op een tablet of telefoon. Gebruik zo'n killer alleen in combinatie met een goede adblocker, want je zegt overal 'ja' tegen.
Onderzoeksmethodiek
We hebben met adblocker Ghostery in browser Chrome gekeken welke advertentiecookiemeldingen we kregen bij het bezoeken van elke site. We registreerden de advertentiecookies op de homepage voordat we de kans krijgen ze af te wijzen. En we registreerden de advertentiecookies die binnenkomen ondanks dat we ze afwijzen in het cookiekeuzemenu.
We hebben steeds via een klik op het slotje van de browser gecheckt of de door Ghostery gemelde advertentiecookies wel daadwerkelijk geplaatst waren. Ook hebben we steeds gecheckt of de Ghostery’s categorisering als ‘advertentiecookie’ klopt. Dat is namelijk niet altijd het geval.