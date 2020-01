Wat er mis is in de online advertentie-industrie?

Wat gebeurt er met jouw gegevens?

Jouw gegevens in je apps gaan meestal ook naar de leveranciers van de softwarecomponenten waaruit de app is opgebouwd. Maar daar blijft het niet bij. Sommige van die componenten hebben een commercieel oogmerk. Zij verwerken gegevens om een profiel van je te maken. Dat profiel wordt op online advertentieplatforms verkocht aan de hoogste bieder.

Voorbeeld:

Denk aan een profiel als man, 30 tot 40 jaar, in Amsterdam, single en op zoek naar een date. Bij deze persoon kan een passende advertentie worden getoond, bijvoorbeeld in de app zelf.

Wat is het probleem?

Het profiel van een gebruiker van een app wordt doorverkocht aan andere reclamebedrijven die het weer combineren met hun eigen profiel van dezelfde persoon. Dankzij de unieke advertentie-ID op elke telefoon is dit eenvoudig. Zo ontstaat een nauwkeurig profiel met onze ‘harde’ persoonsgegevens als locaties en leeftijd, maar ook seksuele voorkeuren en zelfs emoties op bepaalde momenten.

Om welke gegevens gaat het?

Het gaat om minstens 1 advertentie-ID in combinatie met wisselende zaken zoals:

leeftijd

sekse

locatie

IP-adres

en/of allerlei gedragsinformatie: interesses en zelfs seksuele voorkeuren (Grindr, Tinder, OKCupid).

De meeste privacyverklaringen van de apps en de derde partijen stellen dat dit géén persoonsgegevens zijn. Dat geldt misschien in de VS, maar in de EU is dat onzin. Volgens de Europese privacywet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) zijn dit allemaal tot de persoon te herleiden gegevens.

Wat doen apps met jouw gegevens?

Bij sommige apps gaat het datadelen wel erg ver: de dating-app OkCupid stuurt de antwoorden op persoonlijke vragen over seksualiteit en drugsgebruik rechtstreeks door naar marketingbureau Braze in New York. Datzelfde Braze roept appmakers op zoveel mogelijk data op te vragen bij gebruikers want 'hoe meer wij weten hoe beter wij onze (advertentie)service kunnen maken'.

Fysical.com ‘kijkt mee’ in de app Perfect365. Dit bedrijf handelt in de locaties van miljoenen mensen met bepaalde eigenschappen. Bovenaan de site staat een grote knop: BUY or SELL DATA.

Het onderzoek

De Noorse consumentenbond (Forbrukerrådet) onderzocht 10 populaire, gratis, apps. Uit hun onderzoek blijkt dat:

verborgen datahandel staande praktijk is. Dat geldt zelfs voor apps die heel persoonlijke gegevens verwerken.

de betrokken bedrijven de privacywet AVG op meerdere punten overtreden. Zo geven de apps vooraf geen goede informatie over deze datahandel. Laat staan dat het een optie is die je kunt uitschakelen.

er geen gerechtvaardigd belang is bij de derde partijen die de persoonsgegevens commercieel verwerken. Tenminste: niet één die het grondrecht op privacy overstijgt.

