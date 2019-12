T-Mobile heeft onterecht inflatiecorrectie doorberekend

T-Mobile is vanaf oktober 2010 inflatiecorrectie gaan berekenen, maar informeerde daarover niet in zijn algemene voorwaarden of in het contract.

Bij het sluiten van die contracten was het toepassen van inflatiecorrectie niet met klanten overeengekomen.

T-Mobile zegt de informatie over inflatiecorrectie op zijn tarievenoverzichten te vermelden, maar deze overzichten waren geen onderdeel van de overeenkomst.

Inmiddels heeft T-Mobile op zijn website bij het sluiten van een overeenkomst de links naar de tarievenoverzichten toegevoegd (zie onderstaande beeld) en wil het bedrijf de informatie over inflatiecorrectie ook gaan toevoegen aan de contracten. Maar dit heeft geen terugwerkende kracht voor bestaande overeenkomsten; als het immers niet is overeengekomen, hoef je het niet te betalen.

Ben je geen inflatiecorrectie met T-Mobile of een andere provider overeengekomen, maar krijg je wél inflatiecorrectie doorberekend? Dan kun je het teveel betaalde terugvragen. Gebruik daarbij dit stappenplan.

Update 29 april 2014

T-Mobile heeft met een bericht laten weten dat zij het niet eens is met de Consumentenbond omdat de inflatiecorrectie in het tarievenoverzicht wordt vermeld. Hierdoor zou de indruk kunnen ontstaan dat klanten van T-Mobile de inflatiecorrectie niet terug kunnen vragen. Dit kan juist wel, omdat T-Mobile met de door hun gebruikte methode de inflatiecorrectie wettelijk niet is overeen gekomen en dus niet mag berekenen. Consumenten die problemen ervaren met het terugkrijgen van de inflatiecorrectie kunnen hieronder een reactie plaatsen.

Update 1 mei 2014

T-Mobile is onduidelijk over hoe je inflatiecorrectie kunt terugvragen. Bij stap 1 en 2 in het stappenplan vind je specifieke informatie over T-Mobile.