Check je zorgverzekering op mogelijke beperkingen

Inkoopafspraken met zorgaanbieders

Patiënten vinden het vaak belangrijk dat ze bij gezondheidsklachten naar de zorgaanbieder van hun keuze kunnen. En dat ze die zorg volledig vergoed krijgen. Die toegankelijkheid beperken zorgverzekeraars soms door inkoopafspraken met zorgaanbieders. Twee voorbeelden:

Als een zorgaanbieder niet gecontracteerd is, kun je daar als patiënt wel heen voor een behandeling, maar je betaalt daar dan een hoge eigen bijdrage voor. Daarmee is voor veel mensen de toegankelijkheid beperkt.

Een zorgverzekeraar heeft afspraken gemaakt over een omzetplafond. Zodra dat plafond bereikt is, kan het zijn dat je als patiënt naar een andere zorgaanbieder moet. Of dat je behandeling wordt uitgesteld tot het nieuwe jaar.

Als verzekerde heb je er recht op om van deze beperkingen af te weten, als je voor een polis kiest. Verzekerden vinden dat zelf ook belangrijk, blijkt uit ons onderzoek (pdf) onder het internetpanel.

Check de polissen op de website

Informatie van zorgverzekeraars over de toegang tot zorgaanbieders is niet altijd duidelijk. Voorkom dat je volgend jaar voor onaangename verrassingen komt te staan, zoals niet terechtkunnen in een ziekenhuis in de buurt. Duik eens in de polis(sen) van je keuze op de website van je zorgverzekeraar. De situatie kan per soort zorg erg verschillen. Heb je specifieke voorkeuren voor zorgverleners in meerdere branches, loop die dan allemaal na.

Vragen die je kunt stellen

Kom je er niet uit ? Neem contact op met je zorgverzekeraar en stel de volgende vragen:

Is mijn zorgverlener gecontracteerd?

Is mijn zorgverlener voor het totale pakket gecontracteerd, of vallen er bepaalde behandelingen af?

Is de zorgverlener gebonden aan een maximum bedrag of aantal behandelingen?

Als ik kies voor een restitutiepolis, is dan gegarandeerd dat ik daarmee altijd bij iedere zorgverlener terecht kan?

Zoek in december de beste polis uit

Ga pas in de loop van december kijken wat de beste polis is. Veel onderhandelingen zijn dan, of zelfs pas in de loop van het nieuwe jaar afgerond.

Is er in december nog teveel onduidelijk over je zorgverzekering, dan kun je ervoor kiezen om je bestaande basisverzekering voor 31 december op te zeggen. Je kijkt dan verder in januari. Als blijkt dat je huidige polis toch de beste is, kun je uiterlijk 31 januari gewoon weer terug.

Vergelijk & begrijp

De keuze van een zorgverzekering is voor veel verzekerden complex. Goede en vergelijkbare informatie over de verschillende polissen is belangrijk. Daarom vraagt de Consumentenbond daar al jaren aandacht voor. Naast juiste en vindbare informatie vinden wij vergelijkbaarheid en begrijpelijkheid van groot belang. Op basis van die informatie moet je de voor jou juiste keuze kunnen maken.