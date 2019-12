Sinds januari 2016 voeren we campagne voor een eerlijker risico-opslagenbeleid door hypotheekverstrekkers. Onze ambitie is dat alle hypotheekverstrekkers gaan werken volgens onze Leidraad Risico-opslagen.

Onze ambities reiken verder dan alleen een verbetering voor nieuwe hypotheekklanten. We verwachten dat hypotheekverstrekkers het door ons gewenste risico-opslagenbeleid ook bij alle bestaande hypotheekklanten invoeren. Zo betaalt niemand meer teveel.

Leidraad Risico-opslagen

Transparantie

Hypotheekverstrekkers zijn transparant over de gehanteerde risico-opslagen en risicoklassen. Consumenten worden minimaal één keer per jaar geïnformeerd over de laatst bekende schuld-marktwaardeverhouding. Daarbij geeft de hypoheekverstrekker aan welke hypotheekschuld de risico-opslag omlaag kan en met hoeveel;

Risico-opslag tijdens rentevastperiode laten vervallen

Het is mogelijk een risico-opslag tijdens de rentevastperiode zonder bijkomende kosten te laten vervallen of verlagen, zodra de schuld-marktwaardeverhouding (zoals weergegeven in de risicoklasse-indeling) dat toelaat.

Automatisch verlaging toepassen

Banken passen deze verlaging automatisch toe, zodra er voldoende is afgelost op de schuld. De woningwaarde hoeft daarbij niet opnieuw te worden aangetoond;

Maandelijkse controle door bank

Banken controleren minimaal eens per maand of de risico-opslag kan worden aangepast;

Marktwaarde bepalen op basis van WOZ-beschikking

Een gestegen marktwaarde kan de klant aantonen aan de hand van de laatste WOZ-beschikking, waarbij de WOZ-waarde geldt als 100% van de marktwaarde;

Spaargeld

Bij de aanwezigheid van een Spaarrekening Eigen Woning of Kapitaalverzekering Eigen Woning houden hypotheekverstrekkers bij het bepalen van de juiste schuld-marktwaarde verhouding rekening met het reeds opgebouwde saldo.

Actuele schuld-marktwaardeverhouding op renteherzieningsdatum

Hypotheekverstrekkers gaan op de renteherzieningsdatum uit van de dan geldende schuld-marktwaardeverhouding. Daarbij houden ze ook rekening houden met de actuele marktwaarde. De klant hoeft hiervoor geen kosten te maken.

Ben jij het eens met onze leidraad? Steun onze actie tegen onnodige risicoopslag of neem deel aan de discussie op onze community.