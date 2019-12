Omlaag met die opslag!

Wat is risico-opslag?

Bij een hypotheek zonder NHG die even hoog of hoger is dan de waarde van de woning rekent de bank een forse risico-opslag. Deze rente rekenen zij bovenop de basisrente om daarmee het risico te beperken dat je de hypotheelschuld niet (helemaal) kunt terugbetalen. Door af te lossen op je hypotheek kun je dit risico wegnemen en zou de risico-opslag omlaag moeten.



Onderzoek van de Consumentenbond wijst uit dat veel banken de risico-opslag gewoon blijven innen als het risico wegvalt. Meestal is het wel mogelijk de risico-opslag te laten aanpassen, maar veel banken leggen het initiatief hiervoor bij de consument. Die is zich vaak van geen kwaad bewust. Daardoor kan het zijn dat ook jij duizenden euro's per jaar aan hypotheekrente te veel betaalt!

Wil jij weten of je teveel hypotheekrente betaalt en wat je er aan kunt doen?

Check je risico-opslag



Wil je weten wat banken zouden moeten doen volgens ons?

Lees de Leidraad Risico-opslagen