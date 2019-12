Contractering zorgverzekeraars weer niet op tijd afgerond

Nieuws | 4 juni 2018

ACM: consumenten ervaren minder keuze tussen zorgpolissen

Uit de onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijkt dat consumenten geen positief beeld hebben van de mogelijkheden op de zorgverzekeringsmarkt. Zo weten ze niet goed hoeveel geld ze kunnen besparen door over te stappen en ervaren ze weinig verschillen tussen de zorgpolissen. Dat laatste is niet verrassend voor de Consumentenbond. Wij constateerden immers al dat er in 2018 weer verschillende 'kloonpolissen' op de markt zijn. Lees meer in ons nieuwsbericht over de ACM-monitor.