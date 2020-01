Ergernissen bij het kopen van tickets

Else Meijer , Expert Woning & Huishouden Bijgewerkt op:27 januari 2020

Voor kaarten voor een optreden van je favoriete artiest moet je vaak veel moeite doen. Snel reageren als de kaarten in de verkoop gaan. En dan ben je er nog (lang) niet. Daarna lang in de wacht staan. Rekening houden met een hogere prijs vanwege bijkomende kosten. En opletten dat je niet teveel betaalt voor een kaartje bij een onofficiële verkoper.

De grootste ergernissen

Eén op de zes kopers van kaartjes van voorstellingen, sportwedstrijden en festivals heeft in de afgelopen 12 maanden 'gedoe' gehad. We vroegen in onze enquête deze 830 mensen waar ze tegenaan liepen.

Top 5 ergernissen

1 Lang in de wachtrij moeten staan (fysiek, digitaal of telefonisch) 19% 2 Website had technische problemen 16% 3 Administratie-/servicekosten of andere bijkomende kosten waren te hoog 14% 4 Kaarten voor een bepaalde rang/soort plaats waren snel uitverkocht 13% 5 Onduidelijk hoe duur de toegangskaart(en) uiteindelijk zouden worden 13%

Doorverkoop van tickets

Ook betalen mensen vaak te hoge prijzen voor kaartjes, bleek uit ons meldpunt Ticketleed. Want behalve officiële verkopers (te vinden via de pagina van de organisator, artiest of locatie) zijn er ook veel onofficiële verkopers.

Dit zijn bedrijven die (al dan niet geautomatiseerd) op grote schaal kaartjes kopen en deze vervolgens met veel winst doorverkopen. Of kaartjes verkopen die ze zelf nog helemaal niet in bezit hebben. Deze bedrijven laten je geloven dat de kaartjes afkomstig zijn van mensen die onverhoopt toch niet naar het evenement kunnen, maar dat is vaak niet zo.

Via Marktplaats en sociale media worden ook veel kaartjes aangeboden tegen woekerprijzen. Het is dan vaak nog maar de vraag of je een geldig kaartje krijgt. Er zijn namelijk fraudeurs actief die hetzelfde kaartje aan meerdere mensen verkopen. En daarmee heb je bij de toegangscontrole een groot probleem.

Maximum

Sites waar consumenten elkaar kaartjes verkopen als Ticketswap en Fansale hebben een maximum gesteld aan de ophoging van de ticketprijs. Je betaalt dan maximaal 20% meer dan de oorspronkelijke prijs.

Tips

Koop alleen kaartjes via een officiële verkoper. Die is te vinden op de website van de artiest, locatie of organisator.

Let op als je via Google kaartjes zoekt: vaak verschijnen de onofficiële verkopers bovenaan in de (betaalde) zoekresultaten.

Op weetwaarjekoopt.nl staat een overzicht van betrouwbare verkoopsites.

Sta je in de (digitale) wachtrij, ververs dan nooit je browser, want daarmee kun je je plek in de wachtrij kwijtraken.

Wil je toch kaartjes kopen via sociale media of Marktplaats? Lees de tips op ticketoplichting.nl en controleer de verkoper via fraudehelpdesk.nl of politie.nl.

Heb je een ticket, publiceer dan nergens een zichtbare barcode. Zo voorkom je dat fraudeurs je barcode gebruiken.

