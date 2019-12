Jumbo Popcorn

Zoete popcorn is een snack die bij voorbaat al niet erg gezond klinkt. Niettemin heeft dit product een blauw Vinkje en zou het dus een bewuste keuze zijn. Maar wat er bewust aan is, blijft een raadsel. Ten eerste bevat het product, zoals de naam al zegt, flink wat suiker: één vijfde van de popcorn bestaat uit suikers. Ook zit er veel verzadigd vet in dit product, maar liefst 5,6 gram op de 100 gram popcorn bestaat uit deze verkeerde vetten. Echt niet lekker licht of bewust te noemen dus.