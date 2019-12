Kifid gaat woekerpolisklachten nu behandelen

Nieuws|Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) gaat de 700 woekerpolisklachten over woekerpolissen die al jaren in de wacht staan nu eindelijk behandelen.

Omdat veel klachten op elkaar lijken, heeft de Commissie van Beroep van het Kifid sinds de zomer van 2017 5 voorbeelduitspraken gedaan. De laatste uitspraak was in maart 2018. Het Kifid gaat de vastgehouden woekerpolisdossiers vanaf nu behandelen aan de hand van deze 5 richtinggevende uitspraken’. Het Kifid denkt hier tot eind 2019 voor nodig te hebben.

Met deze uitspraken kunnen ook andere woekerpolishouders naar het Kifid stappen voor compensatie. Helaas zijn niet alle uitspraken gunstig voor consumenten.

Wel gunstig

Twee voorbeeldzaken waarbij het ging om de ‘eerste kosten’ die Nationale--Nederlanden en ASR inhielden op stortingen van consumenten in hun woekerpolis. NN en ASR moet die ‘eerste kosten’ terugbetalen omdat de klant niet over die kosten is geïnformeerd.

Ongunstig

De uitspraken over informatievoorziening zijn ongunstig uitgepakt voor consumenten. In voorbeeldzaken over ASR en ABN AMRO oordeelde het Kifid dat de verzekeraars inderdaad te weinig informatie gaven. Toch hoeven deze maatschappijen niets te vergoeden aan hun woekerpolishouders.

Recht op compensatie?

Of je met jouw woekerpolis recht hebt op compensatie hangt van veel zaken af: het soort product, de hoogte van de kosten, het jaar waarin je het afsloot, de verstrekte informatie door de verzekeraar, de polisvoorwaarden en de regels op het moment van afsluiten van de polis.

Rechtszaken

De Consumentenbond voert collectieve rechtszaken tegen ASR (polissen met de naam Waerdije) en 5 soorten woekerpolissen van Nationale-Nederlanden. Heb je één van deze polissen, dan hoef je niets te doen want de Consumentenbond strijdt voor alle consumenten met zo’n polis.

Kifid

Heb je polis met een andere naam of bij een andere maatschappij, dien dan een klacht in bij het Kifid. Je moet wel eerst je klacht indienen bij je eigen verzekeraar.

