AVG en privacy: 11 eisen in ons Privacy Pamflet

De privacywet, AVG, geeft je regie over je eigen persoonsgegevens, maar bedrijven overtreden nog regelmatig deze privacywet. Terwijl ze zorgvuldig met jouw persoonsgegevens moeten omgaan! Daarom hebben we 11 privacy-eisen op een rij gezet. Hiermee willen we bedrijven dwingen om netjes met jouw gegevens om te gaan.