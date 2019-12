7 tips voor meer online-privacy

Installeer een adblocker

Met een adblocker blokkeer je advertenties én de tracking techniek van de advertentieplatforms die in de meeste webpagina’s verweven zit: de tracking cookies en pixels. Gooi die cookies en pixels eerst allemaal weg met het stappenplan cookies verwijderen.

UBlock Origin is een goede adblocker voor op de pc en Mac. Dezelfde adblocker kun je ook op Android gebruiken maar dan wel in combinatie met de browser Firefox, want de browser van Android accepteert geen adblockers. Purify is een adblocker voor op de iPhone.

Lees meer over adblockers.

Installeer Canvas Defender

Een nieuwe techniek om je te volgen over internet is door 'canvas fingerprinting'. Kort gezegd: elke computermonitor geeft een via de beeldschermadapter berekend beeld net even anders weer. De unieke beeldweergave wordt herkend en daarmee volgen sommige techbedrijven (onmerkbaar) je bezoek aan verschillende websites.

Een manier om dit tegen te gaan is door de plug-in Canvas Defender in je browser te installeren (Chrome of Firefox). Daarmee genereer je 'onzichtbare veranderlijke beeldruis' waar je als gebruiker geen last van hebt maar waarmee je de tracking blokkeert.

Gebruik Firefox

Edge en Chrome zijn fijne webbrowsers maar de makers zijn Microsoft en Google, bedrijven die ook een advertentienetwerk hebben. Als je niet goed oplet (je logt bijvoorbeeld in bij Chrome met je Google-wachtwoord en vergeet uit te loggen), komt je internetbezoek in hun (advertentie)systeem terecht. Het is aan te raden om Firefox te installeren van de onafhankelijke Mozilla Foundation. Firefox is sinds een recente update veilig, snel en stabiel.

Gebruik een andere zoekmachine dan Google

Google weet precies waar we naar zoeken. Logisch maar best eng als je erover nadenkt.

Tip: je kunt Google anoniem gebruiken via de website Startpage.com. Dan heb je wel de lusten maar niet de lasten van Google. Of gebruik DuckDuckGo.com, een privacyvriendelijke zoekmachine.

Gebruik Facebook liever niet

Blijf je ondanks alle schandalen Facebook gebruiken, verwijder dan Facebook-apps op je telefoon en tablet en gebruik Facebook.com alleen in de browser. In die webbrowser heb je namelijk meer controle over wat Facebook allemaal doet met je gegevens. Loop ook je privacyinstellingen binnen je Facebookaccount langs, want veel opties staan standaard ongunstig ingesteld voor je privacy. Check het stappenplannen voor meer privacy op Facebook of hoe je helemaal met Facebook moet stoppen.

Gebruik sterke wachtwoorden

Houd hackers buiten de deur met een goed wachtwoord. Bedenk voor elke internetdienst een uniek, sterk en moeilijk te raden wachtwoord. We zijn zelf een fan van wachtzinnen: meerdere woorden achter elkaar geplakt, het liefst met getallen daarbij. MelkHagel530JasFiets, bijvoorbeeld. Maar er zijn meer goede trucjes. Er is ook handige wachtwoordsoftware die je kunt gebruiken. Die onthoudt al je wachtwoorden. LastPass is een prima wachtwoordmanager en gratis voor je pc tablet en smartphone.

Ken je rechten en wees kritisch

We kunnen handhaving van de wettelijke regels niet alleen aan de waakhonden van de overheid overlaten. We moeten als consumenten zelf ook alert en kritisch zijn, dus niet zomaar een quizje op Facebook invullen. Ook moeten we organisaties ter verantwoording roepen als ze (mogelijk) slordig met onze gegevens omgaan. Dit kan door zelf navraag te doen bij het bedrijf en daarna eventueel ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens te klagen. Bij ons aan de bel trekken, kan ook.

