Hoe wij afzuigkappen testen

Luchtafvoer en recirculatie

We testen veel afzuigkappen op 2 manieren: in luchtafvoerstand en recirculatiestand.

Bij luchtafvoer sluit je de afzuigkap aan op een afvoerbuis die de lucht naar buiten voert.

Bij recirculatie gaat de lucht door een koolstoffilter die de lucht reinigt. Daarna wordt de lucht weer de ruimte in geblazen.

De prestaties van een afzuigkap kunnen flink verschillen afhankelijk de manier waarop je hem gebruikt. Daarom staat bij de testresultaten van elke afzuigkap hoe we de kap hebben getest. Vaak zijn de afzuigkappen op beide manieren getest. De producten hebben dan voor elke stand een testresultaat.

Prestaties afzuigkappen

Vet

We testen hoe goed de afzuigkap vet uit de lucht opneemt. We laten plantaardige olie en water in een pan druppelen. Dat zorgt voor heel vettige lucht. We meten hoeveel vet de filters van de afzuigkap opnemen.

Stoom

Bij afzuigkappen die de lucht afvoeren testen we hoe goed de afzuigkap vochtige lucht afvoert. We zetten 4 pannen met water op en laten de luchtvochtigheid oplopen tot 90%. Dan zetten we de afzuigkap aan en kijken hoe lang het duurt voordat de luchtvochtigheid is afgenomen naar 60%.

Bij afzuigkappen in recirculatiestand testen we dit niet, omdat vocht hier niet wordt opgenomen. Het is daarom extra belangrijk om goed te ventileren wanneer je kookt met een recirculatie-afzuigkap.

Luchtjes

Bij afzuigkappen die de lucht recirculeren testen we hoe goed ze geurtjes uit de lucht halen. Om dat te testen druppelen we een geurige vloeistof in een pan. Met een vlamionisatiedetector meten we hoe goed de stank uit de lucht wordt opgenomen.

Geluid

We testen hoeveel geluid de afzuigkap maakt wanneer je hem gebruikt. Het geluid kan anders zijn bij recirculatie of luchtafvoer, dus daar houden we rekening mee.

We meten de geluidssterkte, maar luisteren ook of er geen rare of vervelende geluiden te horen zijn, zoals tikjes.

Gebruiksgemak

Is de afzuigkap gemakkelijk in gebruik? We bekijken hoe gemakkelijk de knoppen werken en of ze voor iedereen zichtbaar en bereikbaar zijn. We testen de verlichting van de afzuigkap en meten of de lampen een mooi gespreid licht op de kookplaat geven.

We bekijken hoe lastig of gemakkelijk het is om de afzuigkap te installeren met de meegeleverde instructies en onderdelen, en hoe gemakkelijk is om de afzuigkap schoon te maken.