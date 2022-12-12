Hoe wij afzuigkappen testen

Afzuigkap met luchtafvoer en recirculatie-afzuigkappen

We testen veel afzuigkappen op 2 manieren: in luchtafvoerstand en recirculatiestand.

Bij luchtafvoer sluit je de afzuigkap aan op een afvoerbuis die de lucht naar buiten voert.

Bij recirculatie gaat de lucht door een koolstoffilter die de lucht reinigt. Daarna wordt de lucht weer de ruimte in geblazen.

De prestaties van een afzuigkap kunnen sterk verschillen, afhankelijk van hoe je hem gebruikt. Daarom staat bij de testresultaten van elke afzuigkap hoe we de kap hebben getest.

Vaak hebben we de afzuigkappen op beide standen getest. De afzuigkappen hebben dan voor elke stand een apart testresultaat.

Prestaties afzuigkappen

Vet

We testen hoe goed de afzuigkap vet uit de lucht haalt. Hiervoor druppelen we plantaardige olie en water in een pan, dit zorgt voor vettige lucht. We meten vervolgens hoeveel vet de filters van de afzuigkap opnemen.

Luchtjes

Bij afzuigkappen die de lucht recirculeren, testen we hoe goed ze geuren uit de lucht verwijderen. Hiervoor druppelen we een sterk ruikende vloeistof in een pan. Met een vlamionisatiedetector meten we hoe effectief de afzuigkap de geur uit de lucht haalt.

Stoom

Bij afzuigkappen die de lucht afvoeren, testen we hoe goed de afzuigkap vochtige lucht afvoert. We zetten 4 pannen met water op en laten de luchtvochtigheid oplopen tot 90%. Dan zetten we de afzuigkap aan en kijken hoe lang het duurt voordat de luchtvochtigheid is afgenomen naar 60%.

Bij afzuigkappen in recirculatiestand testen we dit niet, omdat die geen vocht opnemen. Het is daarom extra belangrijk om goed te ventileren wanneer je kookt met een recirculatie-afzuigkap.

Geluid

We testen hoeveel geluid de afzuigkap maakt wanneer je hem gebruikt. Het geluid kan anders zijn bij recirculatie of luchtafvoer, dus daar houden we rekening mee.

We meten de geluidssterkte, maar luisteren ook of er geen rare of vervelende geluiden te horen zijn. Bijvoorbeeld tikjes.

Gebruiksgemak

Is de afzuigkap gemakkelijk in gebruik? We bekijken hoe gemakkelijk de knoppen werken en of ze voor iedereen zichtbaar en bereikbaar zijn. We testen de verlichting van de afzuigkap en meten of de lampen een mooi gespreid licht op de kookplaat geven.

We bekijken hoe lastig of gemakkelijk het is om de afzuigkap te installeren met de meegeleverde instructies en onderdelen. Ook kijken we hoe gemakkelijk is om de afzuigkap schoon te maken.