Een afzuigkap moet kooklucht goed schoonmaken of naar buiten afvoeren. Kies liefst een afzuigkap met luchtafvoer. Met een luchtafvoer-afzuigkap worden de kookluchtjes en vochtige lucht afgezogen en afgevoerd. Of je de lucht nu wilt afvoeren of recirculeren, wij helpen je een afzuigkap voor aan de muur kiezen.

Afzuigkap getest

We testen wandschouw-afzuigkappen die je aan de muur bevestigt op prestaties, gebruiksgemak en geluid. We hebben merken getest als Bosch, Etna, Pelgrim, Siemens, IKEA, Whirlpool en Zanussi We hebben afzuigkappen getest die geschikt zijn voor brede kookplaten tot 90 cm, maar we hebben ook veel smallere afzuigkappen van 60 cm getest.

Afzuigkappen voor boven een kookeiland of in/onder een keukenkastje hebben we niet getest.

Afzuigkap kopen

Als je een afzuigkap gaat kopen, bedenk dan eerst hoe je de afzuigkap gaat gebruiken. Ga je de lucht naar buiten afvoeren, of recirculeren? Lucht afvoeren is verstandig en heeft de voorkeur, maar dit kan niet in elke keuken. Bij een recirculatie-afzuigkap gebruik je geurfilters om de geurtjes op te vangen. Die moet je na een tijdje ook vervangen.

Afzuigkappen vergelijken

Afzuigkappen kun je vergelijken op testresultaten en specificaties. Kijk welke het beste past in jouw keuken.