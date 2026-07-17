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Pelgrim afzuigkap

Welke Pelgrim afzuigkap komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Pelgrim afzuigkappen en vergelijk de Pelgrim afzuigkap met andere afzuigkappen.
Laatste update van de test: 17 juli 2026

Keuzehulp

  • Pelgrim BSK963MAT (luchtafvoer)
    PelgrimBSK963MAT (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim BSK963RVS (luchtafvoer)
    PelgrimBSK963RVS (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim BSK963MAT (recirculatie)
    PelgrimBSK963MAT (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: HR0017 (€45)

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim BSK963RVS (recirculatie)
    PelgrimBSK963RVS (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: HR0017 (€45)

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim DSG881MAT (recirculatie)
    PelgrimDSG881MAT (recirculatie)
    Schuine afzuigkap|80 cm|Filter: HF2002 (€79)

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim DSG881MAT (luchtafvoer)
    PelgrimDSG881MAT (luchtafvoer)
    Schuine afzuigkap|80 cm

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim BSSA971RVS (recirculatie)
    PelgrimBSSA971RVS (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: HR0005 (€120)

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim BSSA971MAT (recirculatie)
    PelgrimBSSA971MAT (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: HR0005 (€120)

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim BSSA971RVS (luchtafvoer)
    PelgrimBSSA971RVS (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim BSSA971MAT (luchtafvoer)
    PelgrimBSSA971MAT (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim BSK662RVS (luchtafvoer)
    PelgrimBSK662RVS (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim BSK662MAT (luchtafvoer)
    PelgrimBSK662MAT (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim BSK662RVS (recirculatie)
    PelgrimBSK662RVS (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm|Filter: HF2012 (€45)

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim BSK662MAT (recirculatie)
    PelgrimBSK662MAT (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm|Filter: HF2012 (€45)

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim BSK962MAT (recirculatie)
    PelgrimBSK962MAT (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: HF2012 (€45)

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim BSK962RVS (luchtafvoer)
    PelgrimBSK962RVS (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim BSK962RVS (recirculatie)
    PelgrimBSK962RVS (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: HF2012 (€45)

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim BSK962MAT (luchtafvoer)
    PelgrimBSK962MAT (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

Afzuigkappen per merk