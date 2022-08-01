In de afzuigkap zitten filters om de lucht te reinigen. Bij afzuigkappen die de kooklucht afvoeren, gaat de lucht daarna naar buiten. Bij recirculatie-afzuigkappen gaat de kooklucht daarna terug de ruimte in. Daarom moet je de lucht extra filteren.

Vetfilters

Alle afzuigkappen hebben een vetfilter. Zo'n filter neemt het vet uit de kooklucht op. Je moet vetfilters regelmatig schoonmaken zodat de afzuigkap goed blijft werken. Het is fijn als de vetfilter in de vaatwasser mag. Bij de meeste afzuigkappen kan dat. Sommige afzuigkappen geven je een seintje wanneer dit nodig is. Zit die functie er niet op, check dan in de handleiding wat de fabrikant aanraadt.

Koolstoffilter

Gebruik je de afzuigkap in de recirculatiestand? Dan moet er een koolstoffilter in. Je moet de koolstoffilter regelmatig vervangen. Hoe vaak dat nodig is, hangt af van de afzuigkap en hoe intensief je hem gebruikt. De kosten voor een nieuwe koolstoffilter kunnen flink oplopen. Ze kosten al snel een paar tientjes per stuk.

Enkele afzuigkappen zijn geschikt voor koolstoffilters die extra lang meegaan. Deze filters kun je schoonmaken en hergebruiken. Deze filters zijn duurder in aanschaf dan gewone koolstoffilters. Maar omdat ze veel langer meegaan, zijn ze in het gebruik vaak goedkoper.