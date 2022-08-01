Hoe moet je een afzuigkap onderhouden? En hoe maak je hem schoon? Doe je voordeel met onze tips.
Expert afzuigkappen
Gebruik de achterste pitten van de kookplaat als je geen kookeiland hebt. De lucht wordt dan makkelijker door de afzuigkap afgezogen.
Laat de afzuigkap nog een tijdje aanstaan nadat je de kookplaat uitzet. Zo zorg je dat alle kookluchtjes goed afgezogen worden. Bij afzuigkappen met een timer of uitlooptijdfunctie kun je instellen dat de afzuigkap automatisch uitschakelt na een bepaalde tijd.
De afzuigkap heeft verschillende standen. Vaak zit er ook nog een turbo- of intensiefstand op de afzuigkap. Hiermee laat je de afzuigkap tijdelijk extra hard werken. Gebruik deze stand bijvoorbeeld wanneer iets aanbrandt of als je alle kookpitten tegelijk gebruikt.
In de afzuigkap zitten filters om de lucht te reinigen. Bij afzuigkappen die de kooklucht afvoeren, gaat de lucht daarna naar buiten. Bij recirculatie-afzuigkappen gaat de kooklucht daarna terug de ruimte in. Daarom moet je de lucht extra filteren.
Alle afzuigkappen hebben een vetfilter. Zo'n filter neemt het vet uit de kooklucht op. Je moet vetfilters regelmatig schoonmaken zodat de afzuigkap goed blijft werken. Het is fijn als de vetfilter in de vaatwasser mag. Bij de meeste afzuigkappen kan dat. Sommige afzuigkappen geven je een seintje wanneer dit nodig is. Zit die functie er niet op, check dan in de handleiding wat de fabrikant aanraadt.
Gebruik je de afzuigkap in de recirculatiestand? Dan moet er een koolstoffilter in. Je moet de koolstoffilter regelmatig vervangen. Hoe vaak dat nodig is, hangt af van de afzuigkap en hoe intensief je hem gebruikt. De kosten voor een nieuwe koolstoffilter kunnen flink oplopen. Ze kosten al snel een paar tientjes per stuk.
Enkele afzuigkappen zijn geschikt voor koolstoffilters die extra lang meegaan. Deze filters kun je schoonmaken en hergebruiken. Deze filters zijn duurder in aanschaf dan gewone koolstoffilters. Maar omdat ze veel langer meegaan, zijn ze in het gebruik vaak goedkoper.
De vetfilters kun je schoonmaken met heet water en afwasmiddel. Vaak kunnen de filters ook in de afwasmachine.
Koolstoffilters van recirculatie-afzuigkappen moet je meestal helemaal vervangen als ze verzadigd zijn. Maar sommige 'longlife' koolstoffilters kun je wel schoonmaken. Het verschilt per fabrikant hoe dat moet. Check hiervoor de instructies.
De buitenkant van de afzuigkap is vaak van roestvrijstaal en kan ook vettig worden. Gebruik een (niet-schurend)ontvettingsmiddel en een zacht doekje. Schuursponsjes kunnen krassen maken.