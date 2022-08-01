Een afzuigkap met luchtafvoer zuigt kooklucht af tijdens het koken. Zo voorkom je dat die lucht door je huis verspreidt. Een recirculatie-afzuigkap filtert de kooklucht.

In kooklucht zitten geurtjes, vet, rook en vocht. Als vet niet opgenomen wordt, daalt het in de keuken neer op de vloer of andere oppervlaktes. Geurtjes, rook en vocht kunnen zich door het huis verspreiden en bijvoorbeeld in kleren en gordijnen gaan zitten.

Als je kookt op gas kan er tijdens het koken ook fijnstof of stikstofdioxide in de lucht komen. Grote hoeveelheden zijn niet goed voor je. TNO raadt voor een goede afzuiging minimaal een capaciteit van 300 m3/uur aan. Om de luchtkwaliteit te verbeteren helpt het sowieso om te koken op een inductiekookplaat.

Ventileren

Naast het gebruik van een afzuigkap is ventileren ook belangrijk. Afzuigkappen met recirculatie kunnen niet alles filteren. Daarom is goede ventilatie bij zo'n afzuigkap nog belangrijker.

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