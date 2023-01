Kies voor een afzuigkap met luchtafvoer als het kan. Want het is beter om kooklucht uit je huis te blazen. Een afzuigkap die de lucht afvoert, sluit je aan op een afvoerkanaal. In sommige huizen kan dat niet, of is het erg lastig. Daarom kun je bijna elke afzuigkap ook ombouwen naar een recirculatie-afzuigkap.

In veel gevallen is er een kanaal in de keuken. Hoe langer het afvoerkanaal is, hoe harder de afzuigkap moet werken om de kooklucht af te voeren. Bij een afzuigkap die de kooklucht afvoert, heb je geen koolstoffilter nodig. Dat scheelt in onderhoud en kosten. De afzuigkap heeft wel een vetfilter.