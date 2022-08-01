Afzuigkappen verschillen in grootte, kracht energiezuinigheid en manier van lucht afzuigen. Waar moet je op letten als je een afzuigkap gaat kopen? We helpen je met een aantal adviezen.
Expert afzuigkappen
Een afzuigkap met luchtafvoer zuigt kooklucht af tijdens het koken. Zo voorkom je dat die lucht door je huis verspreidt. Een recirculatie-afzuigkap filtert de kooklucht.
In kooklucht zitten geurtjes, vet, rook en vocht. Als vet niet opgenomen wordt, daalt het in de keuken neer op de vloer of andere oppervlaktes. Geurtjes, rook en vocht kunnen zich door het huis verspreiden en bijvoorbeeld in kleren en gordijnen gaan zitten.
Als je kookt op gas kan er tijdens het koken ook fijnstof of stikstofdioxide in de lucht komen. Grote hoeveelheden zijn niet goed voor je. TNO raadt voor een goede afzuiging minimaal een capaciteit van 300 m3/uur aan. Om de luchtkwaliteit te verbeteren helpt het sowieso om te koken op een inductiekookplaat.
Naast het gebruik van een afzuigkap is ventileren ook belangrijk. Afzuigkappen met recirculatie kunnen niet alles filteren. Daarom is goede ventilatie bij zo'n afzuigkap nog belangrijker.
Kies voor een afzuigkap met luchtafvoer als het kan. Want het is beter om kooklucht uit je huis te blazen. Een afzuigkap die de lucht afvoert, sluit je aan op een afvoerkanaal. In sommige huizen kan dat niet, of is het erg lastig. Daarom kun je bijna elke afzuigkap ook ombouwen naar een recirculatie-afzuigkap.
In veel gevallen is er een kanaal in de keuken. Hoe langer het afvoerkanaal is, hoe harder de afzuigkap moet werken om de kooklucht af te voeren. Bij een afzuigkap die de kooklucht afvoert, heb je geen koolstoffilter nodig. Dat scheelt in onderhoud en kosten. De afzuigkap heeft wel een vetfilter.
Is het onmogelijk of lastig om de afzuigkap op een afvoerkanaal aan te sluiten? Kies dan voor een recirculatie-afzuigkap. Heel veel afzuigkappen kun je op beide manieren installeren.
Kijk voordat je een afzuigkap koopt of hij geschikt is voor recirculatie en wat je nodig hebt. Vaak moet je losse koolstoffilters kopen om de afzuigkap recirculerend te gebruiken. Soms heb je ook een ombouwset nodig.
Recirculatie-afzuigkappen kunnen veel opvangen in de filters, maar stoom kunnen ze niet opvangen.
Verdampt water blijft dus in de ruimte. Ventileer daarom goed als je een recirculerende afzuigkap gebruikt.
De wandschouw-afzuigkap, schouwkap of wandafzuigkap is het populairst. Staat je kookplaat tegen de muur? En heb je vrije ruimte boven de kookplaat? Dan is een wandschouw-afzuigkap geschikt. Deze afzuigkap hangt vrij of naast kastjes, maar wel tegen de muur.
Er zijn ook 'schuine' wandschouw-afzuigkappen. Deze hangen schuin van achter naar voren boven de kookplaat. Zo heb je minder kans op hoofdstoten en vaak lijkt zo'n afzuigkap minder ruimte in te nemen.
Wij testen de meest voorkomende afzuigkappen. Dat zijn de wandschouw afzuigkappen van zo'n 60 en 90 cm breed.
Heb je een kookeiland? Dan heb je een vrij hangende afzuigkap nodig.
Bedenk goed hoe hoog je de afzuigkap wilt hangen. Een afzuigkap die hoger hangt, staat minder in het zicht. Maar werkt vaak ook minder efficiënt. Inbouwen in het plafond kan soms ook om het zicht vrij te houden.
Hangen er kastjes boven de kookplaat? Dan zijn er afzuigkappen die je onder de keukenkastjes kunt hangen. De afvoerbuis gaat dan vaak door het keukenkastje.
Er zijn ook afzuigkappen die je kunt inbouwen in een keukenkastje. Meestal zie je de afzuigkap dan net aan de onderkant van het kastje. Vaak zijn deze telescopisch. Je kunt een deel van de afzuigkap uitschuiven zodat hij ook boven de voorste pitten van de kookplaat hangt.
Inductiekookplaten met ingebouwde afzuiging (downdraft) worden steeds populairder. Hij zuigt de kooklucht dan naar beneden, dus 'in' de kookplaat of het werkblad.
De breedte van afzuigkap is belangrijk. Wij raden een afzuigkap aan die minimaal net zo breed is als de kookplaat. De breedte zegt niet direct iets over de kracht waarmee de afzuigkap de kooklucht afzuigt. Die kracht kan nog steeds flink verschillen. De breedtes die je het meeste tegenkomt zijn 60 cm en 90 cm.
De meeste wandschouw-afzuigkappen zijn 90 cm breed. Dit zijn afzuigkappen die geschikt zijn voor bredere kookplaten. Dat zijn soms 5- of 6-pits kookplaten, maar soms ook 4-pits.
Een afzuigkap hoeft niet precies even breed te zijn als de kookplaat. Zo kun je bijvoorbeeld een afzuigkap van 90 cm plaatsen boven een kookplaat van 80 cm of 70 cm.
Een keukenkastje en veel keukenapparatuur is standaard 60 cm breed. Daarom zijn veel afzuigkappen die in of onder een keukenkastje hangen 60 cm. Een 4-pits kookplaat is meestal 60 cm breed.
Met een energielabel zie je direct hoeveel energie een afzuigkap verbruikt. De labels lopen van D tot A+++. Op het label staat ook het geschatte jaarverbruik in kWh. Zoveel energie gebruikt de afzuigkap als je hem elke dag een uur gebruikt, en de verlichting dagelijks 2 uur aanstaat.
Op het energielabel staat ook informatie over bijvoorbeeld het geluid. Het getal in decibellen laat grofweg zien hoeveel geluid de afzuigkap maakt. Een hoger getal betekent meer geluid.
Met een zuinigere afzuigkap kun je een paar tientjes per jaar besparen.
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Een afzuigkap kan flink wat geluid maken. Afhankelijk van waar de afzuigkap hangt, kun je daar rekening mee houden. Heb je bijvoorbeeld een open of afgesloten keuken?
Ook de lengte en diameter van de afvoer heeft invloed op prestaties en het geluid. Bij een langere, smalle afvoer maakt de afzuigkap meer geluid.
Het energielabel geeft een indicatie van het geluidsniveau. Bij een luidruchtige afzuigkap kan het storend zijn om de afzuigkap lang aan te hebben. In onze test meten we het geluidsniveau. Ook luisteren we naar het geluid en beoordelen we hoe storend het klinkt.
Op internet kun je veel afzuigkappen direct bestellen. Dan moet je hem wel zelf (laten) installeren.
In de keukenzaak worden keukens vaak met de apparatuur verkocht. De verkoper zal je graag alles van hetzelfde merk verkopen. Dit kan voordelig zijn, maar is niet per se ook de beste keuze.
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