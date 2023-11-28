14 tips voor betere luchtkwaliteit in je huis

Doe dit eerst

Verminder eerst de hoeveelheid vervuiling die je zelf veroorzaakt. Dat is niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook voor je huisgenoten en je bezoek. De luchtkwaliteit in huis verbeter je onder andere door een aantal simpele handelingen:

Gebruik minder sprays en spuitbussen.

Voorkom schimmel door de luchtvochtigheid onder controle te houden (zie tip 2 hieronder).

Zet je ramen open bij ‘luchtvervuilende’ activiteiten zoals stoffen, schoonmaken of schilderen.

Kies een goed moment om te ventileren. Als je in de buurt van een drukke weg woont, laat je je ramen dicht tijdens de spits.

Onze 14 tips