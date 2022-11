Als bij jou de buitenluchtkwaliteit slecht is, of als je bijvoorbeeld binnenshuis veel last hebt van hooikoorts, dan kan een luchtreiniger een goede investering zijn. Een luchtzuiveraar kan ook bijdragen aan vermindering van virussen of bacteriën, maar goed ventileren blijft altijd nodig.

Luchtreinigers getest

Wij hebben verschillende luchtreinigers getest op het verwijderen van deeltjes ter grootte van stof, pollen en tabaksrook. Maar we testen het luchtzuiveringsapparaat ook op gebruiksgemak, geluid, stroomverbruik en ozon-uitstoot.

Luchtreiniger kopen

Een luchtreiniger, ook wel air purifier, ververst continu de lucht in huis. Handig als je last hebt van stof, allergie of hooikoorts. Een goede en goedkope luchtreiniger kopen is niet makkelijk. Er zijn heel veel luchtverversers te koop. En in de winkel of online kun je een luchtreiniger niet uitproberen. Daarom testen wij luchtreinigers van bekende merken zoals Dyson, Winix, Philips en Duux. Zo helpen we jou aan een goede luchtreiniger.

Luchtreiniger vergelijken

Hoe vind je een goede luchtreiniger tussen al die verschillende luchtreinigers? Bij ons vergelijk je de geteste luchtreinigers op prestaties, geluid en gebruiksgemak. Je kunt luchtreinigers vergelijken die helpen bij hooikoorts. Of zelfs bij astma. Zo vind je de luchtreiniger die voldoet aan jouw wensen.