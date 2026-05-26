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Luchtreinigers vergelijken

Laatste update van de test: 26 mei 2026|

Is bij jou de buitenluchtkwaliteit slecht? Of heb je in huis veel last van hooikoorts? Dan kan een luchtreiniger een goede investering zijn (niet te verwarren met een luchtbevochtiger of luchtontvochtiger). Een luchtzuiveraar kan ook bijdragen aan vermindering van virussen of bacteriën, maar goed ventileren blijft altijd nodig.

  • Vibrix PureFlow50 Pro
    VibrixPureFlow50 Pro
    350 m³/u|45 m²

    Schoonmaakgemak

  • Coway Airmega 150 wit
    CowayAirmega 150 wit
    € 90

    Schoonmaakgemak

  • Coway Airmega 150 groen
    CowayAirmega 150 groen
    € 90

    Schoonmaakgemak

  • Coway Airmega 150 blauw
    CowayAirmega 150 blauw
    € 90

    Schoonmaakgemak

  • Clean Air Optima CA-507 Smart
    Clean Air OptimaCA-507 Smart
    350 m³/u|70 m²|€ 50
    Expert review

    Schoonmaakgemak

  • Philips Air Performer 8000 Series - AMF870/35
    PhilipsAir Performer 8000 Series - AMF870/35
    270 m³/u

    Schoonmaakgemak

  • Dyson HushJet wit/zilver
    DysonHushJet wit/zilver
    € 98
    Expert review

    Schoonmaakgemak

  • Auronic Fresh AU3279
    Auronic FreshAU3279
    225 m³/u|50 m²

    Schoonmaakgemak

  • WINIX T500 WIFI
    WINIXT500 WIFI
    50 m²|€ 82

    Schoonmaakgemak

  • Auronic Fresh AU3281
    Auronic FreshAU3281
    225 m³/u|50 m²

    € 80,-

    Richtprijs

    Schoonmaakgemak

  • Philips PureProtect Mini 900 Series - AC0950/10
    PhilipsPureProtect Mini 900 Series - AC0950/10
    250 m³/u|65 m²|€ 40
    Expert review

    Schoonmaakgemak

  • Philips PureProtect Mini 900 Series - AC0951/13
    PhilipsPureProtect Mini 900 Series - AC0951/13
    250 m³/u|65 m²|€ 40
    Expert review

    Schoonmaakgemak

  • Levoit Core 300S
    LevoitCore 300S
    240 m³/u|50 m²

    Schoonmaakgemak

  • Stadler Form Roger Little wit
    Stadler FormRoger Little wit
    231 m³/u|€ 45

    € 260,-

    Richtprijs

    Schoonmaakgemak

  • Stadler Form Roger Little zwart
    Stadler FormRoger Little zwart
    231 m³/u|€ 45

    € 260,-

    Richtprijs

    Schoonmaakgemak

  • Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro
    XiaomiSmart Air Purifier 4 Pro
    500 m³/u|60 m²|€ 60
    Expert review

    Schoonmaakgemak

  • IKEA Uppatvind
    IKEAUppatvind
    31, 60, 95 m³/u|€ 4

    € 30,-

    Richtprijs

    Schoonmaakgemak

  • Eriksson Air Pure Elite, zwart
    ErikssonAir Pure Elite, zwart
    € 35

    Schoonmaakgemak

Luchtreinigers getest  

Wij hebben verschillende luchtreinigers getest op het verwijderen van deeltjes nog kleiner dan stof en pollen. Maar we testen het luchtzuiveringsapparaat ook op het filteren van gassen en vluchtige organische stoffen, gebruiksgemak, geluid en stroomverbruik.   

Luchtreiniger kopen  

Een luchtreiniger, ook wel air purifier, filtert de lucht in een ruimte in je huis. Handig als je last hebt van stof, allergie of hooikoorts. Blijf wel ventileren. Een luchtreiniger levert geen nieuwe zuurstof. Een goede en goedkope luchtreiniger kopen is niet makkelijk. Er zijn heel veel luchtverversers te koop. En in de winkel of online kun je een luchtreiniger niet uitproberen. Daarom testen wij luchtreinigers van bekende merken zoals Dyson, Winix, en Philips. Zo helpen we jou aan een goede luchtreiniger.   

Luchtreiniger vergelijken  

Hoe vind je een goede luchtreiniger tussen al die verschillende luchtreinigers? Bij ons vergelijk je de geteste luchtreinigers op prestaties, geluid en gebruiksgemak. Je kunt makkelijk luchtreinigers vergelijken. Luchtreinigers worden vaak gekozen door mensen met hooikoorts- of astma-klachten. In onze vergelijker zie je hoe goed ze kleine deeltjes, zoals pollen, uit de lucht filteren.

Luchtreinigers per merk