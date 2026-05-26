Is bij jou de buitenluchtkwaliteit slecht? Of heb je in huis veel last van hooikoorts? Dan kan een luchtreiniger een goede investering zijn (niet te verwarren met een luchtbevochtiger of luchtontvochtiger ). Een luchtzuiveraar kan ook bijdragen aan vermindering van virussen of bacteriën, maar goed ventileren blijft altijd nodig.

Luchtreinigers getest

Wij hebben verschillende luchtreinigers getest op het verwijderen van deeltjes nog kleiner dan stof en pollen. Maar we testen het luchtzuiveringsapparaat ook op het filteren van gassen en vluchtige organische stoffen, gebruiksgemak, geluid en stroomverbruik.

Luchtreiniger kopen

Een luchtreiniger, ook wel air purifier, filtert de lucht in een ruimte in je huis. Handig als je last hebt van stof, allergie of hooikoorts. Blijf wel ventileren. Een luchtreiniger levert geen nieuwe zuurstof. Een goede en goedkope luchtreiniger kopen is niet makkelijk. Er zijn heel veel luchtverversers te koop. En in de winkel of online kun je een luchtreiniger niet uitproberen. Daarom testen wij luchtreinigers van bekende merken zoals Dyson, Winix, en Philips. Zo helpen we jou aan een goede luchtreiniger.

Luchtreiniger vergelijken

Hoe vind je een goede luchtreiniger tussen al die verschillende luchtreinigers? Bij ons vergelijk je de geteste luchtreinigers op prestaties, geluid en gebruiksgemak. Je kunt makkelijk luchtreinigers vergelijken. Luchtreinigers worden vaak gekozen door mensen met hooikoorts- of astma-klachten. In onze vergelijker zie je hoe goed ze kleine deeltjes, zoals pollen, uit de lucht filteren.