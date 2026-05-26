icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Blueair luchtreiniger

Welke Blueair luchtreiniger komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Blueair luchtreinigers en vergelijk de Blueair luchtreiniger met andere luchtreinigers.
Laatste update van de test: 26 mei 2026
  • Blueair Classic 405
    BlueairClassic 405
    Rook 764, stof 400, pollen 450 m³/u|40 m²

    Schoonmaakgemak

  • Blueair Blue Pure 411
    BlueairBlue Pure 411
    120 m³/u|15 m²
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Schoonmaakgemak

    Niet getest

  • Blueair Blue 3410
    BlueairBlue 3410
    Rook 425, stof 425, pollen 415 m³/u|36 m²
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Schoonmaakgemak

    Niet getest

  • Blueair DustMagnet 5210i
    BlueairDustMagnet 5210i
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Schoonmaakgemak

    Niet getest

  • Blueair DustMagnet 5240i
    BlueairDustMagnet 5240i
    Rook 232, stof 226, pollen 238 m³/u|20 m²
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Schoonmaakgemak

    Niet getest

  • Blueair DustMagnet 5440i
    BlueairDustMagnet 5440i
    451 m³/u|35 m²
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Schoonmaakgemak

    Niet getest

Luchtreinigers per merk