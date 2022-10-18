Een luchtreiniger kun je niet zomaar ergens neerzetten en aan z’n lot overlaten. Afhankelijk van hoe vaak je het apparaat gebruikt en hoe vuil de lucht is, moet je filters reinigen en uiteindelijk vervangen.
Zet je luchtreiniger niet in een hoekje of achter meubels. Maar je kunt het apparaat natuurlijk ook niet midden in de kamer zetten. Zorg gewoon voor genoeg ruimte eromheen. Dan kan de lucht makkelijker om en door het apparaat bewegen.
Laat de luchtreiniger altijd aanstaan. Dat is het beste. Als je bezig bent in de kamer, dwarrelt er stof op. Als de luchtreiniger dan uitstaat, kan de luchtkwaliteit snel verminderen.
Sommige luchtreinigers maken veel lawaai. Zeker in de hoogste stand. Heb je daar last van? Laat de luchtreiniger dan hard werken als je niet in de kamer bent. Als je terugkomt, kun je hem weer op een lagere stand zetten.
Maak een filter het liefst buiten schoon en volg altijd de instructies. Fabrikanten raden meestal aan om filters elke 6 maanden te vervangen. Gebruikte filters moeten bij het restafval.
In je luchtreiniger zitten meestal 3 filters. Soms is dat 3-in-1, soms zijn het losse filters.
Deze moet je elke maand schoonmaken, bijvoorbeeld met een stofzuiger. Eigenlijk hoef je dit ‘grove’ filter nooit te vervangen.
Een koolstoffilter schoonmaken kan eigenlijk niet. De ‘actieve kool’ verliest na verloop van tijd zijn werking.
Eigenlijk geldt hetzelfde voor een deeltjesfilter. Je kunt het filter er wel schoner uit laten zien, maar heel veel effect op een verminderde werking heeft het waarschijnlijk niet.
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Luchtreiniger met HEPA-filter
De verkoper van je nieuwe luchtreiniger is wettelijk verplicht het oude apparaat voor je af te voeren. Dat geldt ook voor de bezorger van de webwinkel.
Gooi een oude luchtreiniger niet bij het restafval. In elektronische apparaten zitten vaak schadelijke stoffen zoals zware metalen. Door ze te recyclen kunnen grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Breng het apparaat naar de milieustraat of afvalscheidingsstation. Zoek een e-waste inleverpunt op Wecycle.nl.
Een kapotte luchtreiniger kun je soms gratis laten repareren omdat je mag verwachten dat je luchtreiniger goed werkt. Je kunt het ook zelf proberen, met hulp van een Repair Café.
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