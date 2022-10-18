Maak een filter het liefst buiten schoon en volg altijd de instructies. Fabrikanten raden meestal aan om filters elke 6 maanden te vervangen. Gebruikte filters moeten bij het restafval.

In je luchtreiniger zitten meestal 3 filters. Soms is dat 3-in-1, soms zijn het losse filters.

Voor- of pre-filter

Deze moet je elke maand schoonmaken, bijvoorbeeld met een stofzuiger. Eigenlijk hoef je dit ‘grove’ filter nooit te vervangen.

Koolstoffilter

Een koolstoffilter schoonmaken kan eigenlijk niet. De ‘actieve kool’ verliest na verloop van tijd zijn werking.

Deeltjesfilter (vaak HEPA )

Eigenlijk geldt hetzelfde voor een deeltjesfilter. Je kunt het filter er wel schoner uit laten zien, maar heel veel effect op een verminderde werking heeft het waarschijnlijk niet.

Lees meer over:

Luchtreiniger met HEPA-filter