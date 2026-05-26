We hebben luchtreinigers uitvoerig getest. We testen hoe goed deeltjes en gassen uit de lucht gefilterd worden, het geluid, het gebruiksgemak en het stroomverbruik. Zo kies jij de beste.
Onze onderzoekers testen elke luchtreiniger uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe wij testen? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke luchtreinigers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
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We testen hoe goed deeltjes en gassen uit de lucht gefilterd worden, zodat je echt schone lucht in huis hebt. En we testen ook het geluid, het gebruiksgemak en het stroomverbruik .
Uit onze test blijkt dat een luchtreinigers de hoeveelheid minuscule deeltjes in de lucht verminderen, dus ook stof, pollen en rook. Meestal zijn ze minder goed in gassen en geurtjes filteren. Ook zijn er grote verschillen in luchtreinigingssnelheid.
Filters zijn essentieel voor een luchtreiniger. Als je ze nooit vervangt, verliezen ze hun werking en is je luchtreiniger nutteloos. Wij merkten dat het filter vervangen soms lastig is. Bij andere gaat het makkelijk, maar kost een filter meer dan €50.
In het ideale geval gaat de luchtreiniger automatisch voor je aan de slag wanneer de luchtkwaliteit te slecht wordt. Maar in onze test zien we ook het andere uiterste: bediening met 1 knop zonder indicatie van de luchtkwaliteit. Dan is het maar een beetje gokken wat je doet.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
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