Een luchtreiniger kan een goede investering zijn. Bijvoorbeeld als bij jou de buitenluchtkwaliteit slecht is, of als je ook in huis veel last hebt van hooikoorts. Een luchtreiniger kan ook zorgen voor minder virussen of bacteriën in de lucht. Maar goed ventileren blijft altijd nodig.

Luchtkwaliteit kan binnenshuis meer dan 3 keer slechter zijn dan buiten. Dat blijkt uit een studie van de Britse luchtvervuilingscampagnevoerder Clean Air Day.

Deeltjes zoals pollen komen tot in je neus, keel en ogen. dit merk je heel goed als je hooikoorts hebt. Kleinere (stof)deeltjes kunnen tot in je longen komen en nog kleinere deeltjes zoals die in tabaksrook kunnen uiteindelijk in je hele lichaam terechtkomen.

Een luchtreiniger kopen is zeker niet het eerste wat je moet doen om de luchtkwaliteit in je woning te verbeteren. Zorg eerst dat je zelf minder luchtvervuiling veroorzaakt. Lees onze 14 tips voor betere luchtkwaliteit in huis.