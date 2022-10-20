Hoe wij luchtreinigers testen

Filteren

Met 3 strenge tests bepalen we de luchtverversingssnelheid. Dit doen we in een afgesloten ruimte van ongeveer 30 kubieke meter. We gebruiken de hoogste stand van de luchtreiniger. Elke test duurt 20 minuten. Daarna meten we hoeveel van de gassen of aerosolen uit de lucht verdwenen zijn. Daarmee berekenen we de luchtverversingssnelheid in kubieke meter per uur (m3/uur).

Gassen

Voor de eerste test vullen we de ruimte met een gedefinieerde hoeveelheid van een gasmengsel van formaldehyde en tolueen.

Aerosolen

Na een schoonmaakbeurt vullen we de ruimte met hele kleine druppeltjes paraffine-olie: minuscule deeltjes van 0,12 tot 1 micrometer. Bij het meten in deze tweede test verdelen we de deeltjes in 3 groepen: 'klein', 'kleiner' en 'kleinst'.

Aerosolen - verouderd filter

Voor de derde test kan starten, gaat de luchtreiniger eerst met een nieuw filter een speciale afgesloten cel. Daarin verouderen we het filter door het bloot te stellen aan de rook van 100 sigaretten. Dan vullen we de testruimte opnieuw met de druppeltjes paraffine-olie.

Let op: deze verouderingstest zegt niet hoeveel maanden je een filter kunt gebruiken voordat het vervangen moet worden. Het is een vergelijkende test. Alle apparaten worden op dezelfde manier ‘vervuild’. In de praktijk hangt de levensduur van een filter af van hoe intensief het apparaat gebruikt wordt en hoe vervuild de lucht is.

De uitkomsten van deze 3 tests bepalen voor 60% het totale Testoordeel.

Advies kamergrootte

Ons advies voor de maximale kamergrootte wijkt meestal af van wat de fabrikant opgeeft. We berekenen dit op basis van de 'kleinere' deeltjes (0,2 - 0,5 µm) in de aerosolentest met het nieuwe filter. We doen de volgende aannames:

de plafondhoogte is 2,5 meter

de lucht in de ruimte kan 4 keer per uur gereinigd worden

Dat is het uitgangspunt van het 'aanbevolen voor' filter in onze vergelijker. Daarnaast vind je in de specificaties per product voor 5 verschillende kamergroottes:

hoeveel van de vervuiling de luchtreiniger in 10 minuten verwijdert

hoeveel luchtwisselingen per uur de luchtreiniger kan realiseren

Dit berekenen we voor kamers van 15, 30, 45 en 60 m² en voor de maximale kamergrootte die de fabrikant aangeeft. Zo kun je alle luchtreinigers eerlijk vergelijken.

In de berekening nemen we mee dat een klein deel van de 'vervuiling' in de loop van de tijd deels vanzelf 'uit de lucht valt', op de vloer en op meubels.

Geluid

We meten het geluidsniveau in de hoogste stand. Maar het aantal decibel zegt niet alles. Zo kan de toonhoogte of galm van het geluid ook heel vervelend zijn. Twee testers (en eventueel een derde) beoordelen hoe het hardste en zachtste geluid klinken.

Het oordeel voor geluid telt voor 15% mee in het totale Testoordeel.

Bedieningsgemak

De 2 testers (en eventueel een derde) beoordelen het gebruiksgemak van de bediening op het apparaat. En mogelijk ook de afstandsbediening en/of de bijbehorende smartphone-app.

Op het apparaat kunnen lampjes en waarschuwingen zichtbaar zijn, soms op een schermpje. Onze testers beoordelen hoe duidelijk en begrijpelijk de informatie is.

Het oordeel voor bedieningsgemak telt voor 10% mee in het totale Testoordeel.

Onderhoudsgemak

Filters schoonmaken kan maar beperkt. De gevangen deeltjes zitten diep vast in de vezels van zo'n filter. We bekijken hoe gemakkelijk je filters (een beetje) kunt schoonmaken en vervangen. En dat je dat op tijd doet. Daarom kijken we ook hoe goed het apparaat (of de app) je daarover informeert.

Het oordeel voor onderhoudsgemak telt voor 5% mee in het totale Testoordeel.

Efficiency

Tijdens de test meten we het stroomverbruik in de hoogste stand. Vervolgens berekenen we hoeveel stroom er nodig is om 1 kubieke meter lucht te reinigen.

Voor een groter apparaat is het makkelijker om veel lucht te reinigen. Daarom berekenen we ook de verhouding tussen de luchtreinigingssnelheid en het volume van het apparaat.

Het oordeel voor efficiency telt voor 5% mee in het totale Testoordeel.

Niet alles getest

Extra functies

Sommige modellen in de test hebben extra functies, zoals verwarmen, koelen of ontvochtigen. Deze functies hebben we niet getest.

Uitstoot van Ozon

Wij meten niet of er bij gebruik van de luchtreiniger het schadelijke ozon ontstaat. In bepaalde omstandigheden zou dit kunnen gebeuren bij een luchtreiniger met een ionisator.