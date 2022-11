Hoe wij luchtreinigers testen

Filteren van deeltjes

We testen luchtreinigers met stof, pollen en tabaksrook, omdat dit representatief is voor (de grootte van) veel deeltjes die bij jou in huis rondzweven.

We doen dus 3 tests en hiervoor gebruiken we de AHAM-AC1 methode. Daarmee bepalen we de luchtverversingssnelheid, de zogenoemde CADR (Clean Air Delivery Rate) in kubieke meter per uur (m3/uur).

De uitkomsten van deze 3 tests bepalen voor 60% het totale Testoordeel.

Geluid

We meten het geluidsniveau in de hoogste stand. Maar het aantal decibel zegt niet alles. Zo kan de toonhoogte of galm van het geluid ook heel vervelend zijn. Twee testers (en eventueel een derde) beoordelen en beschrijven de aard van het geluid in de laagste én hoogste stand.

Het oordeel voor geluid telt voor 20% mee in het totale Testoordeel.

Bedieningsgemak

Twee testers (en eventueel een derde) beoordelen het gebruiksgemak van de bediening op het apparaat. En eventueel ook de afstandsbediening en/of de bijbehorende smartphone-app.

Op het apparaat kunnen lampjes en waarschuwingen zichtbaar zijn, soms op een schermje. Onze testers beoordelen hoe duidelijk en begrijpelijk de informatie is.

Het oordeel voor bedieningsgemak telt voor 10% mee in het totale Testoordeel.

Onderhoudsgemak

Heel belangrijk is ook of en hoe gemakkelijk je filters kunt schoonmaken en/of vervangen. En dat je dat op tijd doet. Daarom kijken we ook hoe goed het apparaat (of de app) je daarover informeert.

Het oordeel voor onderhoudsgemak telt voor 5% mee in het totale Testoordeel.

Efficiency

Tijdens de test meten we het stroomverbruik in de hoogste stand. Vervolgens berekenen we hoeveel stroom er nodig is om 1 kubieke meter lucht te reinigen.

Voor een groter apparaat is het makkelijker om veel lucht te reinigen. Daarom berekenen we ook de verhouding tussen de luchtreinigingssnelheid en het volume van het apparaat.

Het oordeel voor efficiency telt voor 5 % mee in het totale Testoordeel.

Uitstoot van Ozon

Bij een deel van de producten hebben we ook getest of er ozon vrij komt als de luchtreiniger aan staat. Als dit wordt geconstateerd, krijgt het product een lager Testoordeel.

Niet getest: gassen, geurtjes en extra functies

Gassen zoals stikstofdioxide (NO2) zijn ook een probleem en kunnen niet worden opgevangen door het hoofdfilter van een luchtreiniger. Maak je je zorgen over vervuiling in huis door een drukke weg in de buurt? Zoek dan naar een luchtreiniger die ook een koolstoffilter heeft. Deze zijn ontworpen om gassen op te vangen.

Extra functies niet getest

Sommige modellen in de test hebben extra functies, zoals verwarmen en koelen. Deze functies hebben we niet getest.

Geen Beste uit de Test en Beste Koop

In 2022 zie je in onze test luchtreinigers nog geen Beste uit de Test of Beste Koop. We hebben hiervoor nog te weinig producten getest die relevant zijn in de Nederlandse markt.