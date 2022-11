Soorten luchtvervuiling binnenshuis

Fijnstof

Fijnstof ontstaat als bijproduct van verbranding. Dus wanneer je iets verbrandt, bijvoorbeeld hout of kolen. Maar ook wanneer je kaarsen brandt, een elektrisch broodrooster gebruikt of kookt met gas.

Als je langdurig veel fijnstof inademt, kan het in de loop van de tijd je luchtwegen ontsteken en het risico op long- en hartaandoeningen verhogen.

In theorie helpt regelmatig schoonmaken om van het fijnstof in je huis af te komen. Maar als je ‘op de verkeerde manier’ schoonmaakt, dwarrelt eerder neergedaald juist weer de lucht in. Dit kan gebeuren als je spullen afstoft met een stofdoek, of als je een slechte stofzuiger gebruikt. Zorg dus voor een goede stofzuiger en microvezeldoeken om het stof zoveel mogelijk vast te houden.

Lees ook:

Gassen

Apparaten die brandstof verbranden, stoten gassen uit, waaronder koolstofdioxide (CO2), stikstofdioxide (NO2) en koolmonoxide (CO).

Koolstofdioxide wordt geproduceerd door menselijke ademhaling en door verbrandingsprocessen. Als je langdurig veel CO2 inademt, kun je slaperig worden, minder goed denken en hoofdpijn krijgen of duizelig worden.

Stikstofdioxide wordt geproduceerd door verbranding. In huizen met bijvoorbeeld gasfornuizen of vrijstaande gaskachels is er binnenshuis vaak meer NO2 dan buitenshuis. Dit kan je luchtwegen gevoeliger maken. Je reactie op allergenen zoals huisstofmijt verergeren en de ogen, neus, keel en luchtwegen irriteren.

Koolmonoxide is een sluipend gevaar in ieder huis, want het is een dodelijk en reukloos gas,. Het ontstaat bij alle verbrandingsprocessen. Oók bij moderne cv-ketels. Naast voorkomen is het zeker verstandig om koolmonoxidemelders te plaatsen.

Lees ook:

Vluchtige organische stoffen (VOS)

Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn chemicaliën die worden aangetroffen in allerlei materialen. Ze worden geproduceerd tijdens het koken, door niet-elekrische verwarming zoals een houtkachel en door verf of meubelpoets. Vluchtige stoffen verdampen bij kamertemperatuur in de lucht en vormen dampen die we inademen.

Verschillende klassen VOS hebben verschillende risiconiveaus.

Benzine- en sigarettenrook, verf en oplosmiddelen kunnen benzeen bevatten: een hoog risico (carcinogeen).

Citroen- en dennengeuren die worden gebruikt in geparfumeerde toiletartikelen en badkamerreinigers vormen een (lager) risico.

Vluchtige stoffen kunnen reageren met ozon uit de buitenlucht, vooral bij warm weer, om het gas formaldehyde en andere irriterende stoffen te vormen. Formaldehyde kan vrijkomen uit nieuwe flatpack meubels, lino, tapijt, stoffen, beddengoed, lijmen en isolatie. Formaldehyde is een longirritant die allergische reacties kan veroorzaken en is in zeer hoge concentraties kankerverwekkend.

Blootstelling aan zeer hoge niveaus kan symptomen veroorzaken zoals oog-, neus- en keelirritatie, hoofdpijn en misselijkheid. Op de lange termijn kunnen de lever, nieren en het centrale zenuwstelsel beschadigen.