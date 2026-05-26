Een WINIX-luchtreiniger helpt bij stof, pollen en andere kleine deeltjes in huis. Wij laten zien wat we testen en waarop je WINIX-luchtreinigers vergelijkt.

WINIX-luchtreinigers getest

Welke WINIX-luchtreiniger goed bij je past, hangt af van meer dan alleen de prijs. In onze test kijken we eerst naar de filterprestaties.

We meten hoe goed een luchtreiniger heel kleine deeltjes uit de lucht haalt, zoals stof en pollen. Dat is belangrijk als je een luchtzuiveraar zoekt voor allergie, hooikoorts of fijnstof in huis. Ook testen we hoe goed het apparaat gassen en vluchtige organische stoffen filtert.

Daarnaast beoordelen we het geluid, het bedieningsgemak, het onderhoudsgemak en het stroomverbruik. Bij geluid kijken we niet alleen naar het aantal decibel, maar ook naar hoe storend het klinkt. Bij gebruiksgemak tellen ook de bediening op het apparaat, meldingen, een afstandsbediening en een app mee. Zo zie je snel welke WINIX-air purifier niet alleen goed filtert, maar ook prettig werkt in het dagelijks gebruik.

WINIX-luchtreiniger kopen

Let eerst op de ruimte waarin je de WINIX-luchtreiniger wilt gebruiken. Voor een grote woonkamer heb je een ander model nodig dan voor een slaapkamer of werkkamer.

Fabrikanten noemen vaak een maximale kamergrootte, maar die is lastig te vergelijken. Daarom berekent de Consumentenbond zelf een kamergrootte-advies op basis van de luchtreinigingssnelheid. Daarbij gaan we uit van 4 luchtwisselingen per uur en een plafondhoogte van 2,5 meter.

Kijk ook naar het filtersysteem. Veel luchtreinigers gebruiken een wasbaar pre-filter, een deeltjesfilter zoals een HEPA-filter en een koolstoffilter. Een HEPA-filter vangt onder meer stof, pollen, rookdeeltjes en aerosolen.

Let verder op het formaat van het apparaat. Zet een luchtreiniger niet in een hoek en houd rondom ruimte vrij. WINIX heeft modellen in verschillende maten en met verschillende functies.

WINIX-luchtreinigers vergelijken

In de vergelijker zet je WINIX-luchtreinigers makkelijk naast elkaar op prestaties, geluid en gebruiksgemak.

Je kunt ook filteren op eigenschappen zoals grootte van het apparaat, HEPA-filter, koolstoffilter, ionisator, slimme app, luchtkwaliteitsensor, timer, nachtmodus en automatische stand. Dat helpt als je zoekt naar een stille WINIX-luchtreiniger, een model met app of een luchtreiniger voor pollen en hooikoorts.

De verschillen tussen WINIX-luchtreinigers zijn groot. Vergelijk daarom niet alleen de prijs, maar ook reinigingskracht, geluidsniveau, filtertype en bediening. Zo vind je de WINIX-luchtreiniger die past bij jouw kamer en gebruik.