Beste luchtreinigers tegen hooikoorts

Gek van het genies en gesnotter? Een luchtreiniger kan helpen tegen hooikoorts-klachten. Wij testen of ze heel kleine deeltjes zoals pollen efficiënt en effectief verwijderen.

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Helpt een luchtreiniger tegen hooikoorts?

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat een luchtreiniger helpt tegen hooikoorts. We vroegen het ons panel. 190 panelleden kochten een luchtreiniger om hooikoortsklachten te verminderen. 59% geeft aan dat het goed of zeer goed helpt. De rest is neutraal, weet het niet of geeft aan dat het slecht of helemaal niet helpt. Of het kan helpen, kan afhangen van heel veel factoren.

In onze test hebben we luchtreinigers van verschillende merken zoals Dyson, Philips en IKEA. We testen de luchtreinigers op het verwijderen van deeltjes, zoals pollen. Ook beoordelen we het geluid en de hoeveelheid energie die ze gebruiken om de lucht te reinigen.

We testen welke luchtreinigers de lucht het best filteren. Deze luchtreinigers verwijderen in onze laboratoriumtest deeltjes goed uit de lucht. Zo zie je dus wat de beste luchtreiniger is die eventueel kan helpen bij een allergie zoals hooikoorts.

Luchtreiniger tegen hooikoorts kopen

Luchtreinigers worden ook wel 'air purifiers' genoemd. Wanneer je een luchtreiniger gaat kopen, is het handig om wat zaken in overweging te nemen. Zet je de luchtreiniger op je slaapkamer? Dan is het handig als hij stil is. Let daarom op het geluid dat hij produceert. Voor een goede werking is het belangrijk af en toe het filter te vervangen. 2 keer per jaar is geen uitzondering. Een nieuw filter kost al gauw €50, dus zoek dat uit voordat je de luchtreiniger koopt.

Ten slotte kun je nog denken aan op wat voor manier je de luchtreiniger wilt bedienen, bijvoorbeeld met een app.

Luchtreinigers tegen hooikoorts vergelijken

Vergelijk de luchtreinigers op de testresultaten zoals het geluid, het bedienings- en onderhoudsgemak en de efficiëntie. En vergelijk ook de specificaties die te maken hebben met luchtreiniging, bediening, energiegebruik en afmetingen van het apparaat. Op die manier vind je de beste luchtreiniger die er misschien voor zorgt dat je in huis minder last hebt van hooikoorts.