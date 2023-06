Beste luchtreinigers tegen hooikoorts

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap zie je de beste producten in deze en andere categorieën. Je krijgt ook toegang tot de tests en expert reviews van alle andere producten.

Helpt een luchtreiniger tegen hooikoorts?

In onze test hebben we luchtreinigers van verschillende merken zoals Dyson, Philips en IKEA. We testen de luchtreinigers op het verwijderen van deeltjes, zodat je weet of het helpt tegen hooikoorts. Ook beoordelen we het geluid en de hoeveelheid energie die ze gebruiken om de lucht te reinigen.

We tonen de luchtreinigers die de lucht het best filteren. Deze luchtreinigers verwijderen in onze laboratoriumtest deeltjes goed uit de lucht. Over het algemeen zijn ze beter in het verwijderen van pollen dan van stof en sigarettenrook. Zo zie je dus wat de beste luchtreiniger is voor een allergie zoals hooikoorts.

Luchtreiniger tegen hooikoorts kopen

Luchtreinigers worden ook wel 'air purifiers' genoemd. Wanneer je een luchtreiniger gaat kopen, is het handig om wat zaken in overweging te nemen. Zet je de luchtreiniger op je slaapkamer? Dan is het handig als hij stil is. Let daarom op het geluid dat hij produceert. Voor een goede werking is het belangrijk af en toe het filter te vervangen. Daar hangt ook een prijskaartje aan. Zoek dus uit welk filter je moet vervangen en hoeveel dat filter kost.

Ten slotte kun je nog denken aan op wat voor manier je de luchtreiniger wilt bedienen, bijvoorbeeld met een app.

Luchtreinigers tegen hooikoorts vergelijken

Vergelijk de luchtreinigers op de testresultaten zoals het geluid, het bedienings- en onderhoudsgemak en de efficiëntie. En vergelijk ook de specificaties die te maken hebben met luchtreiniging, bediening, energiegebruik en afmetingen van het apparaat. Op die manier vind je de beste luchtreiniger die ervoor zorgt dat je in huis minder last hebt van hooikoorts.