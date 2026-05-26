Wij testen luchtreinigers van Philips en andere merken, onder meer op hoe goed ze reinigen. Zo krijg je een goed beeld van welke modellen de lucht in je kamer echt schoner maken.

Philips-luchtreinigers getest

Een luchtreiniger wordt ook wel 'air purifier' genoemd. Ben je op zoek naar een luchtreiniger die de lucht in jouw huis of kantoor zuivert? We hebben een aantal Philips-luchtreinigers getest en beoordeeld op verschillende punten zoals de prestaties, geluidsproductie en gebruiksgemak. Je bekijkt en vergelijkt de testresultaten in onze vergelijker.

Philips-luchtreinigers kopen

Als je een Philips-luchtreiniger wilt kopen, zijn er verschillende modellen waaruit je kunt kiezen. De luchtreinigers van Philips beschikken vaak over een 3-staps filtratiesysteem dat de lucht zuivert van fijnstof en allergenen zoals pollen. Daarnaast beschikken sommige modellen over een sensor die de luchtkwaliteit meet en het apparaat automatisch harder of zachter laat werken.

Er zijn grotere modellen voor grote huiskamers. Maar je kunt ook gaan voor een compacte Philips-luchtreiniger voor kleinere ruimtes.

De CADR-waarde (Clean Air Delivery Rate) geeft in kubieke meter (m3) per uur een idee hoe effectief allergenen en vervuilende stoffen uit de lucht filtert.

Philips-luchtreinigers vergelijken

Als je niet zeker weet welke Philips-luchtreiniger het beste bij jou past, kun je de verschillende modellen vergelijken. Je kunt filteren op eigenschappen als afmetingen, opties en grootte van de ruimte die je efficiënt kunt reinigen. En natuurlijk op prijsklasse. Door Philips-luchtreinigers te vergelijken op basis van deze criteria, maak je de beste keuze voor jouw specifieke situatie. En je ziet meteen welke webwinkel een mooie aanbieding voor de Philips-luchtreiniger heeft.