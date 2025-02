Wat is een ionisator?

Een ionisator is vaak een extra functie van een luchtreiniger. Luchtreinigers werken meestal met filters. Als daar lucht doorheen gaat, blijven in de lucht zwevende deeltjes achter in het filter.

Een ionisator is geen filter. Het is een andere manier om ervoor te zorgen dat deeltjes stoppen met zweven, waardoor de lucht schoner wordt.

Een ionisator zorgt ervoor dat de zwevende deeltjes elektrisch geladen worden, met ionen. Dat zijn elektrisch geladen atomen. Daardoor hechten ze zich makkelijker aan oppervlakken: in het apparaat of aan muren of meubels.

Heeft een ionisator zin?

Dat hangt ervan af. Luchtreinigers met ionisatoren zijn er in 2 typen. Het grote verschil is waar de ionisator zich in de luchtstroom bevindt:

Type 1: Waar de lucht de filter(s) in gaat

Dit werkt goed. De ionen hechten zich in de luchtreiniger aan de deeltjes. De geladen deeltjes hechten makkelijker aan het (elektrostatisch) filter dat ze tegenkomen. Er komen bijna geen ionen uit het apparaat.

Type 2: Waar de lucht het apparaat verlaat

Dit werkt minder goed. Het apparaat blaast ionen je kamer in. Het idee is dat die zich hechten aan deeltjes die in de kamer zweven. De geladen deeltjes slaan dan neer op bijvoorbeeld de muur en de meubels. De deeltjes die 'uit de lucht gehaald worden' blijven dus niet in de luchtreiniger achter, maar op je meubels. Die moet je dus vervolgens schoonmaken.

Is een luchtreiniger met ionisator schadelijk?

Bij ionisatie is er een risico dat de ionen in de lucht schadelijke bijproducten creëren, zoals ozon. Ozon inademen is slecht voor je. Langdurige blootstelling aan ozon kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Of en hoeveel ozon er ontstaat bij ionisatie hangt van allerlei omstandigheden af. Om te voorkomen dat je ongewild te maken krijgt met ozon, kun je het best een type 1-luchtreiniger kiezen. Dus met de ionisator aan de kant waar de lucht de filters in gaat.

Tip

Kijk goed in de handleiding voor het juiste gebruik. Daarin staat bijvoorbeeld: 'gebruik de ionisatie-functie alleen in een goed geventileerde ruimte om de opbouw van ozon te voorkomen.'

Luchtreiniger met ionisator zonder ozon?

Bij goede luchtreinigers met ionisator worden technieken gebruikt om de vorming van ozon te voorkomen. Als er toch wat ontstaat, kan een koolstoffilter het afvangen. Als dit goed werkt, is er niks aan de hand. Veel luchtreinigers met ionisatoren hebben een ECARF-certificaat. De bijbehorende test toont aan dat de ozonuitstoot onder een veilige waarde blijft.

Zoek bij ECARF of jouw product een certificaat heeft

Het liefst voldoet een luchtreiniger aan een standaard/norm (zoals UL 867-40 of EN 60335-2-65). Helaas kun je dit niet of nauwelijks terugvinden in productdocumentatie.

Koop geen ozongenerator

In oktober 2024 adviseerde de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) om geen luchtreinigers meer te gebruiken die ozon uitstoten. Het gaat dan dus niet om luchtreinigers met een ionisator, waarbij de lucht in het apparaat zelf wordt behandeld en weer uitgeblazen. Maar het gaat over 'ozongeneratoren', of andere producten die ozon genereren, zoals de Cecotec TotalPure Ozone-producten. Dit soort apparaten moet je echt niet gebruiken.