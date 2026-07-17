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Smeg afzuigkap

Welke Smeg afzuigkap komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Smeg afzuigkappen en vergelijk de Smeg afzuigkap met andere afzuigkappen.
Laatste update van de test: 17 juli 2026

Keuzehulp

  • Smeg KBT900AE (luchtafvoer)
    SmegKBT900AE (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    Gebruiksgemak

  • Smeg KBT900AE (recirculatie)
    SmegKBT900AE (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: KITFCKBT (€54)

    Gebruiksgemak

  • Smeg KBT600MB (luchtafvoer)
    SmegKBT600MB (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm

    Gebruiksgemak

  • Smeg KBT600MB (recirculatie)
    SmegKBT600MB (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm|Filter: KITFCKBT (€54)

    Gebruiksgemak

  • Smeg KBT600BL (recirculatie)
    SmegKBT600BL (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm|Filter: KITFCKBT (€54)

    Gebruiksgemak

  • Smeg KBT600BL (luchtafvoer)
    SmegKBT600BL (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm

    Gebruiksgemak

  • Smeg KBT600XE (luchtafvoer)
    SmegKBT600XE (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm

    Gebruiksgemak

  • Smeg KBT600XE (recirculatie)
    SmegKBT600XE (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm|Filter: KITFCKBT (€54)

    Gebruiksgemak

  • Smeg KV394N (recirculatie)
    SmegKV394N (recirculatie)
    Schuine afzuigkap|90 cm|Filter: FLT6 (€35)

    Gebruiksgemak

  • Smeg KV394N (luchtafvoer)
    SmegKV394N (luchtafvoer)
    Schuine afzuigkap|90 cm

    Gebruiksgemak

  • Smeg KV394MB (luchtafvoer)
    SmegKV394MB (luchtafvoer)
    Schuine afzuigkap|90 cm

    Gebruiksgemak

  • Smeg KV394MB (recirculatie)
    SmegKV394MB (recirculatie)
    Schuine afzuigkap|90 cm|Filter: FLT6 (€35)

    Gebruiksgemak

  • Smeg KBT900XE (luchtafvoer)
    SmegKBT900XE (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    Gebruiksgemak

  • Smeg KBT900XE (recirculatie)
    SmegKBT900XE (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: KITFCKBT (€54)

    Gebruiksgemak

  • Smeg KSED65XE
    SmegKSED65XE
    Wandschouw afzuigkap|60 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg KSED65PE
    SmegKSED65PE
    Wandschouw afzuigkap|60 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg KBT900NE
    SmegKBT900NE
    Wandschouw afzuigkap|120 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg KSED75XE
    SmegKSED75XE
    Wandschouw afzuigkap|70 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Afzuigkappen per merk