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Bosch afzuigkap

Welke Bosch afzuigkap komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Bosch afzuigkappen en vergelijk de Bosch afzuigkap met andere afzuigkappen.
Laatste update van de test: 17 juli 2026

Keuzehulp

  • Bosch DWB97DN30 (recirculatie)
    BoschDWB97DN30 (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: DWZ1FB1B6 (€65)

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  • Bosch DWB97DN30 (luchtafvoer)
    BoschDWB97DN30 (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

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  • Bosch DWB97DN60 (luchtafvoer)
    BoschDWB97DN60 (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm
    Expert review

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  • Bosch DWB97DN60 (recirculatie)
    BoschDWB97DN60 (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: DWZ1FB1B6 (€65)
    Expert review

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  • Bosch DWB65CC65 (luchtafvoer)
    BoschDWB65CC65 (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm

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  • Bosch DWB65CC65 (recirculatie)
    BoschDWB65CC65 (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm|Filter: DWZ1FB1B6 (€65)

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  • Bosch DWK85DK60 (luchtafvoer)
    BoschDWK85DK60 (luchtafvoer)
    Schuine afzuigkap|80 cm

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  • Bosch DWB96FM50 (luchtafvoer)
    BoschDWB96FM50 (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

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  • Bosch DWB96DM65 (recirculatie)
    BoschDWB96DM65 (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: DWZ1DX1I4 (€70)

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  • Bosch DWB96DM65 (luchtafvoer)
    BoschDWB96DM65 (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

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  • Bosch DWB96FM50 (recirculatie)
    BoschDWB96FM50 (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: DWZ1DX1I4 (€70)

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  • Bosch Series 2 DWB96BC60 (recirculatie)
    BoschSeries 2 DWB96BC60 (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: 17006795 (€60)

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  • Bosch Series 2 DWB96BC60 (luchtafvoer)
    BoschSeries 2 DWB96BC60 (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

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  • Bosch Series 2 DWB96BC50 (luchtafvoer)
    BoschSeries 2 DWB96BC50 (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

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  • Bosch Series 2 DWB96BC50 (recirculatie)
    BoschSeries 2 DWB96BC50 (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: 17006795 (€60)

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  • Bosch Series 2 DWB96BC50M (luchtafvoer)
    BoschSeries 2 DWB96BC50M (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

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  • Bosch Series 2 DWB96BC50M (recirculatie)
    BoschSeries 2 DWB96BC50M (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: 17006795 (€60)

    Prijs niet beschikbaar

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  • Bosch DWB66BC60 (recirculatie)
    BoschDWB66BC60 (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm|Filter: 17006795 (€60)

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