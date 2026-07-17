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Siemens afzuigkap

Welke Siemens afzuigkap komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Siemens afzuigkappen en vergelijk de Siemens afzuigkap met andere afzuigkappen.
Laatste update van de test: 17 juli 2026

Keuzehulp

  • Siemens LC67KFN60 (recirculatie)
    SiemensLC67KFN60 (recirculatie)
    Schuine afzuigkap|60 cm|Filter: LZ11FBB16 (€65)
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  • Siemens LC67KFN60 (luchtafvoer)
    SiemensLC67KFN60 (luchtafvoer)
    Schuine afzuigkap|60 cm
    Expert review

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  • Siemens LC97BDN60 (recirculatie)
    SiemensLC97BDN60 (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: LZ11FBB16 (€65)

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  • Siemens LC97BDN60 (luchtafvoer)
    SiemensLC97BDN60 (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

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  • Siemens LC97BDN30 (luchtafvoer)
    SiemensLC97BDN30 (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

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  • Siemens LC97BDN30 (recirculatie)
    SiemensLC97BDN30 (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: LZ11FBB16 (€65)

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  • Siemens LC97BDN65 (luchtafvoer)
    SiemensLC97BDN65 (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

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  • Siemens LC97BDN65 (recirculatie)
    SiemensLC97BDN65 (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: LZ11FBB16 (€65)

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  • Siemens LC85KDK60 (luchtafvoer)
    SiemensLC85KDK60 (luchtafvoer)
    Schuine afzuigkap|80 cm

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  • Siemens LC96BBM65 (recirculatie)
    SiemensLC96BBM65 (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: DWZ1DX1I4 (€70)

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  • Siemens LC96BBM65 (luchtafvoer)
    SiemensLC96BBM65 (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

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  • Siemens LC96BBC60 (luchtafvoer)
    SiemensLC96BBC60 (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

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  • Siemens LC96BBC50 (luchtafvoer)
    SiemensLC96BBC50 (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

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  • Siemens LC96BBC50 (recirculatie)
    SiemensLC96BBC50 (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: 17006795 (€60)

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  • Siemens LC96BBC60 (recirculatie)
    SiemensLC96BBC60 (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: 17006795 (€60)

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  • Siemens LC66BBM50 (luchtafvoer)
    SiemensLC66BBM50 (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm

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  • Siemens LC66BBM50 (recirculatie)
    SiemensLC66BBM50 (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm|Filter: LZ11DXB14 (€53)

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  • Siemens LC97BHP50 (recirculatie)
    SiemensLC97BHP50 (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: LZ32CBB14 (€36)

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