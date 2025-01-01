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SiemensLC97BCP50 (luchtafvoer)

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Type afzuigkap:  Wandschouw afzuigkap
  • Breedte afzuigkap:  90 cm
  • Geurfilter met richtprijs:  -

Testresultaat

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Testoordeel
Afzuiging
Gebruiksgemak
Geluid
Constructie en afwerking

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Pluspunten

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Minpunten

nadelen product

Expert review

‘Deze strakke afzuigkap uit de IQ-serie van Siemens is zo’n 90 cm breed. Daarmee is hij ook geschikt voor bredere kookplaten. Het is een wandschouw afzuigkap die je boven een kookplaat plaatst waar geen kastjes boven hangen. Deze afzuigkap is ook getest in recirculatiemodus, maar we beoordelen hier specifiek de prestaties bij luchtafvoer. Bekijk hoe hij presteert in onze uitgebreide test.’

Andre van ZwetExpert afzuigkappen bij de Consumentenbond

Opgenomen in onze expert review

  • Wat is er goed aan de Siemens LC97BCP50 (luchtafvoer)?
  • Wat is er niet goed aan de Siemens LC97BCP50 (luchtafvoer)?
  • Wat moet ik nog meer weten over de Siemens LC97BCP50 (luchtafvoer)?

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens LC97BCP50 is getest in een situatie waarbij we de lucht naar buiten afvoeren. We hebben deze afzuigkap ook in recirculatiemodus getest. Bekijk de testresultaten bij recirculatie.

Samenvatting

Type afzuigkap
Wandschouw afzuigkap
Breedte afzuigkap
90 cm
Geurfilter met richtprijs
-