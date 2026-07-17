icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Novy afzuigkap

Welke Novy afzuigkap komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Novy afzuigkappen en vergelijk de Novy afzuigkap met andere afzuigkappen.
Laatste update van de test: 17 juli 2026

Keuzehulp

  • Novy 6510/2 (recirculatie)
    Novy6510/2 (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: 508-900752 (€28)

    Gebruiksgemak

  • Novy 6510/2 (luchtafvoer)
    Novy6510/2 (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    Gebruiksgemak

  • Novy Salsa 6500
    NovySalsa 6500
    Wandschouw afzuigkap|60 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy Flat'line 7602
    NovyFlat'line 7602
    Wandschouw afzuigkap|90 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy Vision 7856
    NovyVision 7856
    Schuine afzuigkap|75 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy 6512
    Novy6512
    Wandschouw afzuigkap|90 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy 7612
    Novy7612
    Wandschouw afzuigkap|120 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy 7853
    Novy7853
    Schuine afzuigkap|75 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy Vision 7838
    NovyVision 7838
    Schuine afzuigkap|90 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy 7850
    Novy7850
    Schuine afzuigkap|75 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy Vision 7839
    NovyVision 7839
    Schuine afzuigkap|90 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy Vision 7831
    NovyVision 7831
    Schuine afzuigkap|90 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy 7840
    Novy7840
    Schuine afzuigkap|120 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Novy 7848
    Novy7848
    Schuine afzuigkap|120 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Afzuigkappen per merk