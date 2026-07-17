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Whirlpool afzuigkap

Welke Whirlpool afzuigkap komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Whirlpool afzuigkappen en vergelijk de Whirlpool afzuigkap met andere afzuigkappen.
Laatste update van de test: 17 juli 2026

Keuzehulp

  • Whirlpool WHVS 91F LT DP K (luchtafvoer)
    WhirlpoolWHVS 91F LT DP K (luchtafvoer)
    Schuine afzuigkap|90 cm

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool WHVS 91F LT DP K (recirculatie)
    WhirlpoolWHVS 91F LT DP K (recirculatie)
    Schuine afzuigkap|90 cm

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool AKR 559/3 IX (recirculatie)
    WhirlpoolAKR 559/3 IX (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: Carbon filter Type 15 (€22)

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool AKR 559/3 IX (luchtafvoer)
    WhirlpoolAKR 559/3 IX (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool WHBS 95 LM K (luchtafvoer)
    WhirlpoolWHBS 95 LM K (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool WHBS 95 LM K (recirculatie)
    WhirlpoolWHBS 95 LM K (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: Carbon filter Type 15 (€22)

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool AKR 558/3 IX (recirculatie)
    WhirlpoolAKR 558/3 IX (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm|Filter: AMC027 (€22)

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool AKR 558/3 IX (luchtafvoer)
    WhirlpoolAKR 558/3 IX (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool WHVS 92F LT K/1 (recirculatie)
    WhirlpoolWHVS 92F LT K/1 (recirculatie)
    Schuine afzuigkap|90 cm|Filter: AMC072 (€30)

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool WHVS 92F LT K/1 (luchtafvoer)
    WhirlpoolWHVS 92F LT K/1 (luchtafvoer)
    Schuine afzuigkap|90 cm

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool AKR 916 IX/3 (recirculatie)
    WhirlpoolAKR 916 IX/3 (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: AMC027 (€22)

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool AKR 916 IX/3 (luchtafvoer)
    WhirlpoolAKR 916 IX/3 (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool AKR 558/3 IX
    WhirlpoolAKR 558/3 IX
    Wandschouw afzuigkap|60 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Whirlpool AKR 559/3 IX HOOD WP
    WhirlpoolAKR 559/3 IX HOOD WP
    Wandschouw afzuigkap|90 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Whirlpool AKR 648/3 IX
    WhirlpoolAKR 648/3 IX
    Wandschouw afzuigkap|60 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Whirlpool WHBS62FLTK
    WhirlpoolWHBS62FLTK
    Wandschouw afzuigkap|60 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Whirlpool AKR 759/1 IX
    WhirlpoolAKR 759/1 IX
    Wandschouw afzuigkap|90 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Whirlpool WHBS 92F LT K
    WhirlpoolWHBS 92F LT K
    Wandschouw afzuigkap|90 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Afzuigkappen per merk