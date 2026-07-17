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AEG afzuigkap

Welke AEG afzuigkap komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van AEG afzuigkappen en vergelijk de AEG afzuigkap met andere afzuigkappen.
Laatste update van de test: 17 juli 2026

Keuzehulp

  • AEG NBK951DR (recirculatie)
    AEGNBK951DR (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: ECFB01ST (€49)

    Gebruiksgemak

  • AEG NBK951DR (luchtafvoer)
    AEGNBK951DR (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    Gebruiksgemak

  • AEG DBE5971R (luchtafvoer)
    AEGDBE5971R (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    Gebruiksgemak

  • AEG DBE5971R (recirculatie)
    AEGDBE5971R (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: ECFB01 (€49)

    Gebruiksgemak

  • AEG DBS5971MM (luchtafvoer)
    AEGDBS5971MM (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    € 600,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

  • AEG DBS5971MM (recirculatie)
    AEGDBS5971MM (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: ECFB01 (€49)

    € 600,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

  • AEG DBE5970M (recirculatie)
    AEGDBE5970M (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: ECFB01 (€49)

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • AEG DBE5970M (luchtafvoer)
    AEGDBE5970M (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • AEG DVE5971HG (recirculatie)
    AEGDVE5971HG (recirculatie)
    Schuine afzuigkap|90 cm|Filter: ECFB02 (€28)

    Gebruiksgemak

  • AEG DVE5971HG (luchtafvoer)
    AEGDVE5971HG (luchtafvoer)
    Schuine afzuigkap|90 cm

    Gebruiksgemak

  • AEG DVE5971HB (recirculatie)
    AEGDVE5971HB (recirculatie)
    Schuine afzuigkap|90 cm|Filter: ECFB02 (€28)

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • AEG DVE5971HB (luchtafvoer)
    AEGDVE5971HB (luchtafvoer)
    Schuine afzuigkap|90 cm

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • AEG DBE5670R (luchtafvoer)
    AEGDBE5670R (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • AEG DBE5670R (recirculatie)
    AEGDBE5670R (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm|Filter: ECFB01 (€49)

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • AEG DKB2930M (recirculatie)
    AEGDKB2930M (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: ECFB02 (€28)

    Gebruiksgemak

  • AEG DKB2930M (luchtafvoer)
    AEGDKB2930M (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    Gebruiksgemak

  • AEG DBB3951M (luchtafvoer)
    AEGDBB3951M (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    Gebruiksgemak

  • AEG DBB3951M (recirculatie)
    AEGDBB3951M (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: ECFB01 (€49)

    Gebruiksgemak

Afzuigkappen per merk