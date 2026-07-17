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Inventum afzuigkap

Welke Inventum afzuigkap komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Inventum afzuigkappen en vergelijk de Inventum afzuigkap met andere afzuigkappen.
Laatste update van de test: 17 juli 2026

Keuzehulp

  • Inventum AKB6000ZWA (luchtafvoer)
    InventumAKB6000ZWA (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm

    Gebruiksgemak

  • Inventum AKB6000ZWA (recirculatie)
    InventumAKB6000ZWA (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm|Filter: KB65 (€27)

    Gebruiksgemak

  • Inventum AKB6000RVS (recirculatie)
    InventumAKB6000RVS (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm|Filter: KB65 (€27)

    Gebruiksgemak

  • Inventum AKB6000RVS (luchtafvoer)
    InventumAKB6000RVS (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm

    Gebruiksgemak

  • Inventum AKB9015ZWA (luchtafvoer)
    InventumAKB9015ZWA (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm
    Expert review

    Gebruiksgemak

  • Inventum AKB9015ZWA (recirculatie)
    InventumAKB9015ZWA (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: KB93 (€39)
    Expert review

    Gebruiksgemak

  • Inventum AKB6005ZWA (luchtafvoer)
    InventumAKB6005ZWA (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm

    Gebruiksgemak

  • Inventum AKB6005ZWA (recirculatie)
    InventumAKB6005ZWA (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm|Filter: KB62 (€30)

    Gebruiksgemak

  • Inventum AKB6005RVS (recirculatie)
    InventumAKB6005RVS (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm|Filter: KB62 (€30)

    Gebruiksgemak

  • Inventum AKB6005RVS (luchtafvoer)
    InventumAKB6005RVS (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|60 cm

    Gebruiksgemak

  • Inventum AKB9005RVS (luchtafvoer)
    InventumAKB9005RVS (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    Gebruiksgemak

  • Inventum AKB9005RVS (recirculatie)
    InventumAKB9005RVS (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: KB93 (€39)

    Gebruiksgemak

  • Inventum AKB9005ZWA (luchtafvoer)
    InventumAKB9005ZWA (luchtafvoer)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm

    Gebruiksgemak

  • Inventum AKB9005ZWA (recirculatie)
    InventumAKB9005ZWA (recirculatie)
    Wandschouw afzuigkap|90 cm|Filter: KB93 (€39)

    Gebruiksgemak

  • Inventum AKP6000ZWA
    InventumAKP6000ZWA
    Wandschouw afzuigkap|60 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Inventum AKP6000RVS
    InventumAKP6000RVS
    Wandschouw afzuigkap|60 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Inventum AKB6005ZWA
    InventumAKB6005ZWA
    Wandschouw afzuigkap|60 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Inventum AKB6005RVS
    InventumAKB6005RVS
    Wandschouw afzuigkap|60 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Afzuigkappen per merk