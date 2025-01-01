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‘Deze strakke afzuigkap uit de IQ-serie van Siemens is zo’n 90 cm breed. Daarmee is hij ook geschikt voor bredere kookplaten. Het is een wandschouw afzuigkap die je boven een kookplaat plaatst waar geen kastjes boven hangen. Deze afzuigkap is ook getest in recirculatiemodus, maar we beoordelen hier specifiek de prestaties bij luchtafvoer. Bekijk hoe hij presteert in onze uitgebreide test.’
Geschreven door de Consumentenbond