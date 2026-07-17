Een recirculatie-afzuigkap aan de muur zuigt de kooklucht af en blaast schonere lucht weer de ruimte in. Handig als je geen afvoerslang kunt plaatsen, maar heeft ook wat nadelen. Kies liefst voor een afzuigkap met luchtafvoer.

Wat is een recirculatie afzuigkap?

Een recirculatie-afzuigkap is een afvoerloze afzuigkap die zorgt voor schonere lucht in je keuken. De recirculatiekap zuigt de kookluchtjes en vet af, en met behulp van een koolstoffilter filtert het de kookluchten.

De nadelen van een recirculatiekap ten opzichte van een afzuigkap met afvoer zijn:

Koolstoffilters nodig en die zijn vaak prijzig.

Vocht wordt niet opgenomen uit de lucht. Ventileren is daarom extra belangrijk.

Maar een afzuigkap met recirculatie is een goed alternatief voor als je geen afvoerkap kunt plaatsen. Want met een afzuigkap die recirculeert heb je schonere lucht in de keuken dan zonder afzuigkap.

Recirculatie-afzuigkappen getest

In onze test hebben we wandschouw-afzuigkappen waarbij dat kon op 2 manieren getest: als recirculatie-afzuigkap en als luchtafvoer-afzuigkap. Je ziet hier de resultaten van de afzuigkappen die op recirculatiestand zijn getest.

We beoordelen hoe goed de geurtjes en het vocht en vet van het koken worden opgenomen, het lawaai waarmee dit gaat en het gebruiksgemak.

Recirculatie-afzuigkap kopen

Kun je geen afvoer aansluiten voor je afzuigkap maar wil je toch graag van je kookluchtjes af tijdens het koken? Koop dan een afzuigkap die de lucht recirculeert.

Kijk voordat je een afzuigkap koopt of hij geschikt is voor recirculatie en wat je nodig hebt. Vaak moet je losse koolstoffilters kopen om de afzuigkap recirculerend te gebruiken. Soms heb je ook een ombouwset nodig.

Recirculatie-afzuigkappen kunnen veel opvangen in de filters, maar stoom kunnen ze niet afvoeren. Verdampt water blijft dus in de ruimte. Ventileer daarom goed als je een recirculerende afzuigkap gebruikt.

Het hangt van je keuken af wat voor vorm afzuigkap je neemt. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een wandschouw-afzuigkap met recirculatie, of een onderbouw-recirculatie-afzuigkap.

Een onderbouw afzuigkap met recirculatie plaats je onder je keukenkastje, waarbij een deel uitsteekt om de lucht uit te blazen.

Houdt wel rekening met de afstand tot het fornuis. Die hangt af van je kookplaat:

Gaskookplaat: minimaal 65 cm hoog, maximaal 80 cm hoog.

Keramische kookplaat of inductiekookplaat: minimaal 55 cm hoog, maximaal 80 cm hoog.

De handleiding van je afzuigkap geeft precies aan hoe hoog je die afzuigkap moet ophangen.

De afzuigkap moet minimaal even breed zijn als je fornuis/kookplaat. Heb je een kookplaat van 60 cm breed, dan koop je dus ook minimaal een recirculatie-afzuigkap van 60 cm. Voor boven een bredere kookplaat kies je een afzuigkap van 90 cm.

Recirculatie-afzuigkappen vergelijken

In de vergelijker kies je de eigenschappen die voor jou belangrijk zijn aan een recirculatiekap. Bijvoorbeeld de breedte, of bepaalde mogelijkheden als boost-functie of indicatoren.

Vergelijk de recirculatie-afzuigkappen met elkaar om te zien welke het best in jouw keuken past.