Luchtafvoer-afzuigkappen

Kies voor een afzuigkap met luchtafvoer als het kan. Want het is beter om kooklucht uit je huis te blazen. Een afzuigkap die de lucht afvoert, sluit je aan op een afvoerkanaal. In sommige huizen kan dat niet, of is het erg lastig. Daarom kun je bijna elke afzuigkap ook ombouwen naar een recirculatie-afzuigkap.

In veel gevallen is er een afvoerpijp in de keuken. Hoe langer het afvoerkanaal is, hoe harder de afzuigkap moet werken om de kooklucht af te voeren.

Bij een afzuigkap die de kooklucht afvoert, heb je geen koolstoffilter nodig. Dat scheelt in onderhoud en kosten. De afzuigkap heeft wel een vetfilter.

Luchtafvoer-afzuigkappen getest

In onze test hebben we veel afzuigkappen getest. De meeste afzuigkappen kun je installeren als recirculatiekap en als luchtafvoerkap. Je ziet hier de resultaten van de afzuigkappen op afvoerstand.

Tijdens de test beoordelen we de luchtafvoer afzuigkappen natuurlijk op hoe goed ze vet opnemen in de vetfilters, de kookluchten afvoeren en hoeveel lawaai ze erbij maken.

Ook kijken we hoe makkelijk ze te gebruiken zijn en of het licht onder de afzuigkap goed is.

Luchtafvoer-afzuigkap kopen

Als je de mogelijkheid hebt om een luchtafvoerslag of afvoerbuis in je keuken te plaatsen is een afvoer-afzuigkap een uitstekende oplossing voor kookluchtjes.

Er zijn wel wat dingen waar je om moet denken als je een afzuigkap met luchtafvoer gaat kopen. De breedte van de afzuigkap hangt af van de breedte van je fornuis. Boven een fornuis of kookplaat van 60 cm hang je een afzuigkap van minimaal 60 cm. Boven een bredere kookplaat moet al snel een afzuigkap van 90 cm komen.

Je kunt kiezen voor een wandschouw-afzuigkap met een zichtbaar afvoerkanaal, of voor een onderbouw- of inbouw afvoer-afzuigkap. Voor boven een keukeneiland bestaan er vrijhangende afzuigkappen.

Afvoer-afzuigkappen vergelijken

Filter in deze vergelijker van afvoer-afzuigkappen op eigenschappen die jij belangrijk vindt. Is de prijs het belangrijkst? Filter of sorteer dan op prijs.

Vergelijk de luchtafvoer-afzuigkappen op de specificaties en testresultaten. Zo vind je de afvoerkap die het best in jouw keuken past.