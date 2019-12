Philips belooft klantonvriendelijke voorwaarden babyfoon aan te passen

Nieuws|Philips gaat de opmerkelijke voorwaarden aanpassen waarmee je akkoord moet gaan als je de Philips In.Sight babyfoon van €160 in gebruik wilt nemen. Dit heeft Philips toegezegd naar aanleiding van kritische vragen van de Consumentenbond over deze voorwaarden.

Voor je de Philips In.Sight-babyfoon daadwerkelijk kunt gaan gebruiken, moet je eerst een account aanmaken dat onherroepelijk gekoppeld wordt aan de Cloud. Of je wilt of niet: de beelden die de babyfoon registreert, zijn te allen tijde zichtbaar in de Cloud. Om dit account te kunnen aanmaken, moet je akkoord gaan met voorwaarden die op zijn minst opmerkelijk zijn te noemen.

Onoverzichtelijk

Zoals te zien is op de afbeeldingen:

zijn de voorwaarden volledig in het Engels;

worden de begrippen en partijen die erin worden genoemd niet of nauwelijks toegelicht;

ontbreekt elke vorm van nummering in hoofdstukken of artikelen volledig zodat de tekst zeer onoverzichtelijk is;

krijg je de voorwaarden die je ondertekent op geen enkele manier toegestuurd.

Wij hebben screendumps gemaakt van de tekst. Bovendien staan er enkele opmerkelijke passages in, zoals de zin in hoofdletters die te zien is in het plaatje ('You understand that Yoics does not guarantee any confidentiality with respect to any content').

Ingekocht

De Consumentenbond vroeg Philips om toelichting op deze klantonvriendelijke voorwaarden. Philips geeft als verklaring dat zij de softwarecomponent van de In.Sight niet zelf hebben ontworpen, maar ingekocht bij een bedrijf dat geen onderdeel is van Philips. De Philips In.Sight is dus softwarematig verbonden aan het Amerikaanse bedrijf Yoics. De licensie sluit je dus niet met Philips, maar met Yoics en volgens de voorwaarden van Yoics.

Naar aanleiding van de vragen van de Consumentenbond geeft Philips toe dat de voorwaarden ‘inderdaad niet de schoonheidsprijs verdienen’. Voorts verklaart Philips: ‘We zullen alle opmerkingen van de Consumentenbond bespreken met Yoics. We gaan de voorwaarden dan ook zeker aanpassen’. Wanneer dat zal zijn en hoe ze precies worden aangepast, kon Philips nog niet zeggen. We houden het in de gaten.

