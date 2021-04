NVWA-onderzoekt kinderbedjes: kwart is zeer onveilig

Nieuws|In een onderzoek naar 20 baby- en peuterbedjes heeft de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) bij 5 bedjes ‘ernstige veiligheidsrisico’s’ gevonden. De bedjes zijn volgens de NVWA zeer onveilig. Baby’s en peuters kunnen beklemd raken in het bedje of er is verstikkingsgevaar. Bij 3 andere bedjes vond de NVWA kleinere problemen. NVWA heeft de verkoop van de 8 bedjes verboden. De fabrikanten moeten de bedjes terugroepen.

De 20 kinderbedjes die de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) onderzocht, zijn specifiek bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Van de 20 bedjes zijn er 5 ‘zeer onveilig’:

Beklemd met armpje of beentje

Bij deze bedjes zit er zo veel ruimte tussen de latjes van de bedbodem, de spijlen of de rand van de bedbodem en het frame dat een kind erin beklemd kan raken met een armpje of beentje. In het ergste geval kan een kindje zich zelfs deels door de opening wrikken en blijven steken bij het hoofdje. De Viking Choice is niet stabiel en kan kantelen. En er zitten randen aan de binnenkant van het bedje die het kindje kan gebruiken om uit het bedje te klimmen.

Beklemde kindervinger

Bij 3 bedjes zijn de veiligheidsrisico’s kleiner:

Er zitten gaten waarin een kindervinger beklemd kan raken. Of plaatsen waarbij kleding of een speenkoordje verstrikt kan raken.

Verkoop stoppen en bedjes terugroepen

De makers van de bedjes met de veiligheidsproblemen moeten ervoor zorgen dat (web)winkels onmiddellijk stoppen met de verkoop van deze bedjes. Bovendien moeten ze de bedjes terugroepen en consumenten waarschuwen voor de gevaren. De makers van de 5 'zeer onveilige' bedjes hebben een boete gekregen.

12 bedjes hebben geen problemen

Bij de overige 12 bedjes uit het onderzoek zijn geen problemen gevonden: zij voldoen aan de veiligheidseisen. Daarbij zitten bedjes van onder andere IKEA, Happy Baby en Kidsmill. Bekijk de volledige lijst op de website van de NVWA.

Wettelijke veiligheidseisen

Alle kinderbedjes die in de Europese Unie verkocht worden, moeten voldoen aan wettelijke veiligheidseisen. De NVWA checkt dit met steekproeven. In dit onderzoek testte zij bijvoorbeeld of de bedjes stabiel staan. En ze kijken of er geen te grote openingen zijn, of er geen mogelijkheid is dat het kindje uit bed kan klimmen en of de bedbodem stevig genoeg is.

