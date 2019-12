Correcties Belastinggids 2018

Helaas wordt de Belastinggids van de Consumentenbond wel eens ingehaald door de actualiteit. Na het drukken van de gids kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd, die niet in de Belastinggids staan vermeld. We verzamelen de actualiteiten en verschrijvingen op deze pagina.

Voorbeeld genotsrecht

In het voorbeeld op pagina 95, moet worden verwezen naar tabel 10. De waarde moet worden berekend met tabel 10: 4 x €8000 x 0,91 = €29.120.

In datzelfde voorbeeld moet Mieke dan 62% (de leegwaarderatio voor een onzakelijke huur) van de WOZ-waarde aangeven. Dat is €124.000.

Drempel specifieke zorgkosten

In de tabellen op pagina 14 staan verkeerde bedragen vermeld. De juiste tabellen zijn:

Tabel 14 Drempel specifieke zorgkosten fiscale partner

Drempelinkomen meer dan Drempelinkomen maar niet meer dan Niet-aftrekbare drempel €0 €15.172 €258 €15.172 €40.296 1,65% van het gezamenlijk drempelinkomen €40.296 - €664 + 5,75% van het drempelinkomen boven €40.296

Tabel 15 Drempel specifieke zorgkosten zonder fiscaal partnerschap

Drempelinkomen meer dan Drempelinkomen maar niet meer dan Niet-aftrekbare drempel €0 €7586 €129 €7586 €40.296 1,65% van het gezamenlijk drempelinkomen €40.296 - €664 + 5,75% van het drempelinkomen boven €40.296

Belastingtarief

In tabel 19 op pagina 144 staan verkeerde belastingpercentages genoemd. Hieronder staan in de ingekorte tabel de juiste percentages voor de kolom ‘belasting’:



Tabel 19 Belasting en premies volksverzekeringen voor de groep jonger dan de AOW-leeftijd

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan Bij een belastbaar inkomen uit werk en woningmaar niet meer dan

bedraagt de belasting (exclusief premies) €0 €19.981 8,90% €19.981 €33.790 13,15% €33.790 €67.071 40,80% €67.071 - 52,00%

Rekenvoorbeeld

In het rekenvoorbeeld dat is uitgewerkt op pagina 152, is het slimmer om het inkomen uit sparen en beleggen aan Mevrouw De Wit toe te rekenen. In totaal betalen meneer en mevrouw dan €517 minder belasting. De totaal te betalen belasting voor meneer De Wit wordt:

Belasting in box 1 €17.110 Heffingskortingen Algemene heffingskorting

Arbeidskorting

€1104 €2591 Totale heffingskortingen €3695 - Te betalen belasting mijnheer €13.415

De totaal te betalen belasting voor mevrouw De Wit wordt:

Belasting in box 1 €2156 Belasting in box 3 €517 Heffingskortingen Algemene heffingskorting

Arbeidskorting

Inkomensafhankelijke combinatiekorting €2254 €104 €1104 Totale heffingskortingen €3462 - Aftopping algemene heffingskorting €789 Te betalen belasting mevrouw €0

Tabel heffingskortingen en tekst algemene heffingskorting

Op pagina 168, rechtsboven, onder de tussenkop 'Algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk', moet de derde zin luiden: Het bedrag van €2265 (voor AOW’ers €1157) wordt verlaagd met 4,683% (voor AOW’ers 2,389%) van het inkomen uit werk en woning boven €20.142.

Boven tabel 28 op dezelfde pagina moet staan ‘Heffingskortingen 2018’.

