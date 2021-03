Correcties Belastinggids 2021

Nadat de Belastinggids is gedrukt, voerde de Belastingdienst dit jaar wijzigingen door in het aangifteprogramma. Die hebben we dus niet meer kunnen verwerken in de gids. Op deze pagina verzamelen we alle noodzakelijke correcties op de gids.

Alle schermafbeeldingen zijn gewijzigd

De schermafbeeldingen in de gids komen niet meer overeen met die in je aangifteprogramma. Helaas heeft de Belastingdienst ons niet vooraf geïnformeerd over deze aanpassingen in het programma. Ze zijn pas op de valreep voor de start van de aangifteperiode kenbaar gemaakt (in februari 2021).

De auteur van de Belastinggids heeft direct gekeken naar de nieuwe belastingaangifte. Marjan Langbroek: 'Het lijkt erop dat de wijzigingen meevallen. Gelukkig is bijna overal alleen de opmaak en indeling van de schermen aangepast.'

Het programma werkt nog hetzelfde en zijn de teksten in het programma zijn nog gelijk aan die in de Belastinggids. Marjan: 'In de onderliggende teksten trof ik nog geen belangrijke inhoudelijke wijzigingen. Alleen een paar details werden inhoudelijk aangepast. Die treffen heel weinig mensen.' In de eerste week van maart nemen we de velden verder onder de loep.

We vonden tot nu toe de volgende aanpassingen:

Uitleg vermogensrendementsheffing

Op pagina 94 van de gids is een foutje geslopen in de tabel 12 Inkomensberekening rendementsheffing. Hierin verklaren we de hoogte van de belasting in box 3 in 2020.

In de kolom 'percentage' moet staan 0,07% en 5,28% in plaats van 0,13 % en 5,6 %. Het zal niet leiden tot fouten in de aangifte, maar het hoort gewoon goed te staan in de gids. Vandaar dat we toch op dit foutje wijzen.

Gescheiden wonen tijdens huwelijk

Op pagina 21 staat nu (in de rechterkolom zie de tip) dat gehuwden die duurzaam gescheiden leven samen maar één eigen woning mogen aangeven.

Er staat:

“Alleen gedurende de periode van de echtscheidingsregeling van 2 jaar na het verlaten van de woning kan ieder een eigen woning aangeven.”

Daar moet aan worden toegevoegd:

“Maar in het aangifteprogramma is het wel mogelijk om ieder een eigen woning aan te geven na die 2-jaarstermijn. Volgens de helptekst daarbij ook. Dat is onjuist, maar zolang die tekst in het aangifteprogramma niet verandert, kan je daaraan vertrouwen ontlenen. En mag je dus wel ieder een eigen woning aangeven. Dat betekent dat je hypotheekrente kunt aftrekken voor beide huizen. Maar dat is nog niet alles. Ook betaal je hierdoor minder belasting over de WOZ-waarde.”