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Hypotheekvragen aangifte: Restschuld na verkoop woning

Heb je tussen 28 oktober 2012 en 1 januari 2018 een woning verkocht? Dan krijg je in je aangifte vragen over een restschuld. Zelfs als je die helemaal niet hebt. We helpen je bij het invullen van deze vragen en geven informatie over de gevolgen van de antwoorden.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert belastingaangifteBijgewerkt op:27 mei 2025

Hypotheekaanvragen aangifte restschuld

Wanneer krijg je deze vragen?

Deze vragen komen in 2 situaties naar voren. Voor beide situaties geldt dat je je lening tussen 28 oktober 2012 en 1 januari 2018 afgesloten moet hebben. En je de vraag:

  1. Gaat het om een lening voor aankoop, onderhoud of verbouwing?’ met nee beantwoord (vraag 4 uit het artikel hypotheekvragen).
  2. Hebt u deze lening helemaal gebruikt voor deze woning?’ met nee beantwoord (vraag 5 uit het artikel hypotheekvragen). 

Situatie 1

In dit geval is de lening niet afgesloten voor de eigen woning. Het kan zijn dat de lening geheel of gedeeltelijk afgesloten is voor de restschuld. Maar ook voor bijvoorbeeld de inrichting van de woning, een vakantie of de aankoop van een boot, caravan of auto. Dit noemen we consumptief gebruik. 

Situatie 2

In deze situatie heb je een gecombineerde lening. Een gedeelte is bedoeld voor de aankoop of verbouwing van de woning. Maar er zijn meer bestemmingen. Dit kan de financiering van de restschuld zijn. Of bijvoorbeeld de inrichting van de woning, de aankoop van een auto of heel iets anders. Dit laatste noemen we consumptief gebruik. Het is zelfs mogelijk dat de lening gebruikt is voor de woning, de restschuld en andere uitgaven. 

Vragen over de restschuld 

  1. Hebt u na 28 oktober 2012, maar voor 1 januari 2018 een woning (hoofdverblijf) verkocht?

Als je tussen 28 oktober 2012 en 1 januari 2018 geen woning verkocht hebt, kun je de vraag met nee beantwoorden. De beperking van de hypotheekrenteaftrek van 15 jaar is dan niet van toepassing. Je gaat dan verder met de vraag over het verdeelscherm. Kijk hiervoor bij vraag 5 in het artikel hypotheekvragen. Of je gaat verder met de vraag: ‘Had u nog een hypotheek/andere schuld?’.

Bij verkoop van een woning in deze periode vul je ja in en krijg je vraag 2.

  1. Had u na deze verkoop een restschuld?

Had je na de verkoop geen restschuld? Vul dan nee in. De vragen en de beperking van de hypotheekrenteaftrek zijn verder niet meer van toepassing. Je krijgt dan de vraag over het verdeelscherm. Kijk hiervoor bij vraag 5 in het artikel hypotheekvragen. Of de vraag: ‘Had u nog een hypotheek/andere schuld?’.

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