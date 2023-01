Wanneer krijg je deze vragen?

Deze vragen komen in 2 situaties naar voren. Voor beide situaties geldt dat je je lening tussen 28 oktober 2012 en 1 januari 2018 afgesloten moet hebben. En je de vraag:

‘Gaat het om een lening voor aankoop, onderhoud of verbouwing?’ met nee beantwoord (vraag 4 uit artikel hypotheekvragen). ‘Hebt u deze lening helemaal gebruikt voor deze woning?’ met nee beantwoord (vraag 5 uit het artikel hypotheekvragen).

Situatie 1

In dit geval is de lening niet afgesloten voor de eigen woning. Het kan zijn dat de lening geheel of gedeeltelijk afgesloten is voor de restschuld. Maar ook voor bijvoorbeeld de inrichting van de woning, een vakantie of de aankoop van een boot, caravan of auto. Dit noemen we consumptief gebruik.

Situatie 2

In deze situatie heb je een gecombineerde lening. Een gedeelte is bedoeld voor de aankoop of verbouwing van de woning. Maar er zijn meer bestemmingen. Dit kan de financiering van de restschuld zijn. Of bijvoorbeeld de inrichting van de woning, de aankoop van een auto of heel iets anders. Dit laatste noemen we consumptief gebruik. Het is zelfs mogelijk dat de lening gebruikt is voor de woning, de restschuld en andere uitgaven.