Carola van Dorp Expert belastingaangifteBijgewerkt op:27 mei 2025
Deze vragen komen in 2 situaties naar voren. Voor beide situaties geldt dat je je lening tussen 28 oktober 2012 en 1 januari 2018 afgesloten moet hebben. En je de vraag:
In dit geval is de lening niet afgesloten voor de eigen woning. Het kan zijn dat de lening geheel of gedeeltelijk afgesloten is voor de restschuld. Maar ook voor bijvoorbeeld de inrichting van de woning, een vakantie of de aankoop van een boot, caravan of auto. Dit noemen we consumptief gebruik.
In deze situatie heb je een gecombineerde lening. Een gedeelte is bedoeld voor de aankoop of verbouwing van de woning. Maar er zijn meer bestemmingen. Dit kan de financiering van de restschuld zijn. Of bijvoorbeeld de inrichting van de woning, de aankoop van een auto of heel iets anders. Dit laatste noemen we consumptief gebruik. Het is zelfs mogelijk dat de lening gebruikt is voor de woning, de restschuld en andere uitgaven.
Als je tussen 28 oktober 2012 en 1 januari 2018 geen woning verkocht hebt, kun je de vraag met nee beantwoorden. De beperking van de hypotheekrenteaftrek van 15 jaar is dan niet van toepassing. Je gaat dan verder met de vraag over het verdeelscherm. Kijk hiervoor bij vraag 5 in het artikel hypotheekvragen. Of je gaat verder met de vraag: ‘Had u nog een hypotheek/andere schuld?’.
Bij verkoop van een woning in deze periode vul je ja in en krijg je vraag 2.
Had je na de verkoop geen restschuld? Vul dan nee in. De vragen en de beperking van de hypotheekrenteaftrek zijn verder niet meer van toepassing. Je krijgt dan de vraag over het verdeelscherm. Kijk hiervoor bij vraag 5 in het artikel hypotheekvragen. Of de vraag: ‘Had u nog een hypotheek/andere schuld?’.