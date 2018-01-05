Mark Drabbe Expert Geld & VerzekeringBijgewerkt op:1 oktober 2019
AanbiederPeaks
PlatformGoogle Play en iOS
ProductBeleggingsapp
Kosten€1 per maand (tot €2500 belegd vermogen)
Nieuwe klanten tot 23 jaar krijgen geen korting meer van €1 per maand.
Peaks was eerst onderdeel van de Rabobank. De app ziet er prachtig uit en werkt heel prettig. De aanmeldprocedure en vraagfunctie werken heel natuurlijk in een whatsapp-achtige omgeving. Je kunt (nog) geen eigen portefeuille samenstellen.
Voorlopig kun je alleen met een betaalrekening van de Rabobank daadwerkelijk je wisselgeld beleggen. Ook Rabobankklanten die dat niet willen of klanten die elders bankieren kunnen beleggen via Peaks. De minimuminleg is €1 per dag.
De app heeft maar 1 nadeel: (alleen) beleggen met wisselgeld levert niet veel op. De kosten van €1 per maand drukken de eerste jaren zwaar op het rendement. Vooral bij een relatief kleine inleg. Daar kun je iets aan doen, bijvoorbeeld door te kiezen voor een profiel met een hoger risico in combinatie met een eenmalige hoge inleg.
Je logt in met een zelfgekozen toegangscode of via vingerafdruk (touch-ID). De app is verdeeld in 4 onderdelen:
Eens per week zet de app een wisselgeldoverzicht klaar. Je hebt dan 24 uur de tijd om de inleg tegen te houden. Dat mag je iedere week opnieuw beslissen.
Peaks is de eerste 3 maanden gratis. Daarna betaal je €1 per maand zolang het belegd vermogen onder de €2500 blijft. Boven de €2500 vervalt de €1 per maand en zijn de kosten 0,5% per jaar over de gemiddelde waarde van je beleggingen.
Verder betaal je 0,2% tot 0,4% aan de aanbieders van de indexfondsen. Deze laatste kosten betaal je niet rechtstreeks, maar zitten versleuteld in je rendement.
Jongeren tot 23 jaar krijgen een korting van €1 per maand. Voor hen is de app dus gratis.
Bij Peaks beleg je zonder advies in een vooraf gekozen portfolio. Je kunt op ieder moment wisselen van portfolio.
Bij ieder portfolio hoort een vaste verdeling in obligaties en aandelen. Hoe hoger het percentage aandelen, hoe hoger het verwachte rendement.
|Portfolio
|% aandelen
|% obligaties
|verwacht rendement
|Mild
|30
|70
|2,6%
|Pittig
|50
|50
|3,7%
|Scherp
|70
|30
|4,9%
|Heet
|90
|10
|6,1%
Op het eerste oog zijn de verwachte rendamenten niet onaardig. Maar wat levert Peaks nu eigenlijk op? We geven een aantal rekenvoorbeelden.
Als je wilt beleggen met je wisselgeld, dan geef je Peaks toegang tot je bankrekening. Dat is nogal wat. Peaks zegt hierover dat deze gevoelige informatie alleen wordt gebruikt voor het afronden van de bankafschrijvingen. Peaks-medewerkers hebben geen inzicht in de transactiegegevens.
Ook verklaart Peaks de gegevens nooit te zullen doorverkopen, verhuren of op een andere manier te verstrekken aan een andere partij.
De transactiegegevens worden na maximaal 2 weken automatisch verwijderd.