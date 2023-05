Update 1 oktober 2019

Nieuwe klanten tot 23 jaar krijgen geen korting meer van €1 per maand.

Mooie app, maar weinig rendement

Peaks was eerst onderdeel van de Rabobank. De app ziet er prachtig uit en werkt heel prettig. De aanmeldprocedure en vraagfunctie werken heel natuurlijk in een whatsapp-achtige omgeving. Je kunt (nog) geen eigen portefeuille samenstellen.

Voorlopig kun je alleen met een betaalrekening van de Rabobank daadwerkelijk je wisselgeld beleggen. Ook Rabobankklanten die dat niet willen of klanten die elders bankieren kunnen beleggen via Peaks. De minimuminleg is €1 per dag.

De app heeft maar 1 nadeel: (alleen) beleggen met wisselgeld levert niet veel op. De kosten van €1 per maand drukken de eerste jaren zwaar op het rendement. Vooral bij een relatief kleine inleg. Daar kun je iets aan doen, bijvoorbeeld door te kiezen voor een profiel met een hoger risico in combinatie met een eenmalige hoge inleg.

Hoe werkt Peaks?

Je logt in met een zelfgekozen toegangscode of via vingerafdruk (touch-ID). De app is verdeeld in 4 onderdelen:

Beleggingen : hier zie je de waarde van je beleggingen, het eventuele nog te verwerken bedrag en je resultaat (winst of verlies);

: hier zie je de waarde van je beleggingen, het eventuele nog te verwerken bedrag en je resultaat (winst of verlies); Wisselgeld : hier zie je het opgebouwde bedrag aan wisselgeld voor die week. Als je klikt op 'Bekijk details' krijg je een overzicht van de transacties op je betaalrekening met het opgebouwde wisselgeld per transactie;

: hier zie je het opgebouwde bedrag aan wisselgeld voor die week. Als je klikt op 'Bekijk details' krijg je een overzicht van de transacties op je betaalrekening met het opgebouwde wisselgeld per transactie; In en uit : een overzicht van de ingelegde en opgenomen bedragen;

: een overzicht van de ingelegde en opgenomen bedragen; Portfolio: het door jou gekozen beleggingsprofiel. Bij Peaks beleg je zonder advies in een vooraf gekozen mix van obligaties en aandelen in de smaken Mild, Pittig, Scherp en Heet. Je belegt niet rechtstreeks in aandelen, maar in indexfondsen van bekende fondsaanbieders als UBS, iShares en Deutsche Asset Management.

Je kunt op ieder moment wisselen van portfolio.

Hoe kun je inleggen?

Verzamel wisselgeld door alle transacties op je betaalrekening naar boven te laten afronden. Een betaling van bijvoorbeeld €20,15 levert €0,85 wisselgeld op. Aan het eind van iedere week krijg je de keus voorgeschoteld om het totale wisselgeldbedrag (met een maximum van €150) toe te voegen aan de gekozen beleggingsportefeuille.

Je kunt alleen met een Rabobank-rekening op deze manier beleggen. Volgens Peaks volgt ING begin 2018.

€1 per dag inleggen. Dit is voor klanten die geen Rabobank-rekening hebben of hun transacties niet willen laten afronden.

Een extra vast bedrag naar keuze per maand inleggen.

Eenmalig een bedrag van maximaal €10.000 inleggen.

Eens per week zet de app een wisselgeldoverzicht klaar. Je hebt dan 24 uur de tijd om de inleg tegen te houden. Dat mag je iedere week opnieuw beslissen.

Kosten

Peaks is de eerste 3 maanden gratis. Daarna betaal je €1 per maand zolang het belegd vermogen onder de €2500 blijft. Boven de €2500 vervalt de €1 per maand en zijn de kosten 0,5% per jaar over de gemiddelde waarde van je beleggingen.

Verder betaal je 0,2% tot 0,4% aan de aanbieders van de indexfondsen. Deze laatste kosten betaal je niet rechtstreeks, maar zitten versleuteld in je rendement.

Jongeren tot 23 jaar krijgen een korting van €1 per maand. Voor hen is de app dus gratis.

Rendement

Bij Peaks beleg je zonder advies in een vooraf gekozen portfolio. Je kunt op ieder moment wisselen van portfolio.

Bij ieder portfolio hoort een vaste verdeling in obligaties en aandelen. Hoe hoger het percentage aandelen, hoe hoger het verwachte rendement.

Portfolio % aandelen % obligaties verwacht rendement Mild 30 70 2,6% Pittig 50 50 3,7% Scherp 70 30 4,9% Heet 90 10 6,1%

Op het eerste oog zijn de verwachte rendamenten niet onaardig. Maar wat levert Peaks nu eigenlijk op? We geven een aantal rekenvoorbeelden.

Privacy

Als je wilt beleggen met je wisselgeld, dan geef je Peaks toegang tot je bankrekening. Dat is nogal wat. Peaks zegt hierover dat deze gevoelige informatie alleen wordt gebruikt voor het afronden van de bankafschrijvingen. Peaks-medewerkers hebben geen inzicht in de transactiegegevens.

Ook verklaart Peaks de gegevens nooit te zullen doorverkopen, verhuren of op een andere manier te verstrekken aan een andere partij.

De transactiegegevens worden na maximaal 2 weken automatisch verwijderd.