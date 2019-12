Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Er is van alles aan te merken op de Alecto DVC-215IP uit 2016. De bewegingsdetectie werkt alleen als je de gevoeligheid hoger zet, notificaties komen niet altijd aan en zijn niet informatief genoeg. Automatische opnamen staan op het geheugenkaartje, maar het overzicht in de app is onduidelijk en je kunt de opnamen niet downloaden naar je telefoon. Ook de digitale veiligheid was niet in orde tijdens onze test. Alecto heeft naar aanleiding van onze test een update uitgebracht die de problemen moet verhelpen.