Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Eind 2015 was de toenmalige Netgear Arlo de Beste koop in onze test beveiligingscamera's. Inmiddels staat Arlo los van Netgear en is de VMS3130 (basisstation met 1 camera met batterij) zo'n €60 goedkoper geworden. Nog steeds valt Arlo op met 7 dagen gratis cloudopslag. De nachtbeelden zijn detailrijk, maar wat overbelicht. De kleine camera communiceert draadloos met het basisstation dat je met een ethernetkabel op de router aansluit. De app en de website zijn erg gebruiksvriendelijk en uitgebreid. De magnetische bevestiging maakt het makkelijk om de camera te richten.