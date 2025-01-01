icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

ArloVMS3130 met basisstation

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Buitencamera
  • Maximale resolutie video:  1280x720 pixels
  • Beeldhoek volgens fabrikant:  130° diagonaal

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Ingebruikname en gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Bewegingsdetectie en notificaties
Aandacht voor veiligheid en privacy
Geluidskwaliteit

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Test 2019: Eind 2015 was de toenmalige Netgear Arlo de Beste koop in onze test beveiligingscamera's. Inmiddels staat Arlo los van Netgear en is de VMS3130 (basisstation met 1 camera met batterij) zo'n €60 goedkoper geworden. Nog steeds valt Arlo op met 7 dagen gratis cloudopslag. De nachtbeelden zijn detailrijk, maar wat overbelicht. De kleine camera communiceert draadloos met het basisstation dat je met een ethernetkabel op de router aansluit. De app en de website zijn erg gebruiksvriendelijk en uitgebreid. De magnetische bevestiging maakt het makkelijk om de camera te richten.

Samenvatting

Soort
Buitencamera
Maximale resolutie video
1280x720 pixels
Beeldhoek volgens fabrikant
130° diagonaal
Beeldhoek horizontaal
90 ˚
Beeldhoek verticaal
48 ˚
Voeding van camera
4 x CR123A batterij